Расмус Хойлунд объяснил, почему отпраздновал гол в ворота Португалии в стиле Роналду

После матча Лиги наций между сборными Дании и Португалии датский нападающий Расмус Хойлунд Криштиану Роналду прояснил ситуацию со своим празднованием гола в стиле португальца.

В матче 3-го тура Лиги наций, прошедшем на стадионе «Паркен» в Копенгагене, гости одержали уверенную победу со счетом 4:2. Расмус Хойлунд, отпраздновавший свой гол в этом матче в стиле Криштиану Роналду, покинувшего расположение сборной днем ранее на фоне скандала, раскрыл истинную причину такого поступка.

«Он мой главный кумир»

Молодой форвард подчеркнул, что не имел никаких негативных намерений по отношению к португальской звезде, а сделал это в знак уважения:

«Это просто проявление уважения к человеку, который, возможно, после вчерашних событий завершил свою карьеру в национальной сборной. Только и всего. Здесь нет никакого неуважения. Он мой главный кумир», — приводит слова Хойлунда издание А Бола.

Напряжение после финального свистка

Острая борьба на поле не прекратилась и после звучания финального свистка. Сообщается, что по окончании матча Расмус Хойлунд толкнул главного тренера сборной Португалии Жорже Жезуша, из-за чего на стадионе возник кратковременный конфликт.