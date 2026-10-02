Отабек Шукуров продолжит карьеру в Европе: сербский клуб объявил о трансфере

Один из лидеров национальной сборной Узбекистана Отабек Шукуров открывает новую страницу в своей карьере. 30-летний полузащитник перешел в ряды клуба «Радник Сурдулица», выступающего в Суперлиге Сербии.

Сербский клуб на своих официальных страницах в социальных сетях подтвердил подписание контракта с нашим соотечественником и объявил о трансфере публикацией фото Шукурова в форме команды со словами «Добродоšао» (Добро пожаловать).

Из ОАЭ в Сербию: новый шаг футболиста

До этого Отабек Шукуров защищал честь клуба «Банияс» из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе перед матчами чемпионата мира, прошедшего летом на полях США, Канады и Мексики. На этот раз выбор опытного полузащитника пал на возвращение на европейские поля.

Какое место занимает «Радник Сурдулица» в турнирной таблице?

В настоящее время матчи сербской Суперлиги находятся в самом разгаре.

Новый клуб Отабека Шукурова — «Радник Сурдулица» , набрав 14 очков, располагается на 7-й строчке турнирной таблицы.

А на счету лидера чемпионата, знаменитой «Црвены Звезды», имеется 28 очков.

Ожидается, что опыт и игровое мастерство полузащитника нашей сборной окажут большую помощь команде «Радник» в борьбе за еврокубки. Дебют Шукурова в составе новой команды ожидается в ближайшее время.