Отабек Шукуров продолжит карьеру в Европе: сербский клуб объявил о трансфере
Один из лидеров национальной сборной Узбекистана Отабек Шукуров открывает новую страницу в своей карьере. 30-летний полузащитник перешел в ряды клуба «Радник Сурдулица», выступающего в Суперлиге Сербии.
Сербский клуб на своих официальных страницах в социальных сетях подтвердил подписание контракта с нашим соотечественником и объявил о трансфере публикацией фото Шукурова в форме команды со словами «Добродоšао» (Добро пожаловать).
Из ОАЭ в Сербию: новый шаг футболиста
До этого Отабек Шукуров защищал честь клуба «Банияс» из Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе перед матчами чемпионата мира, прошедшего летом на полях США, Канады и Мексики. На этот раз выбор опытного полузащитника пал на возвращение на европейские поля.
Какое место занимает «Радник Сурдулица» в турнирной таблице?
В настоящее время матчи сербской Суперлиги находятся в самом разгаре.
Новый клуб Отабека Шукурова — «Радник Сурдулица», набрав 14 очков, располагается на 7-й строчке турнирной таблицы.
А на счету лидера чемпионата, знаменитой «Црвены Звезды», имеется 28 очков.
Ожидается, что опыт и игровое мастерство полузащитника нашей сборной окажут большую помощь команде «Радник» в борьбе за еврокубки. Дебют Шукурова в составе новой команды ожидается в ближайшее время.
Комментарии 0
…