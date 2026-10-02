Пресс-конференция сборной Швеции запомнилась неожиданным и забавным моментом. Главный тренер команды Грэм Поттер рассмешил присутствующих острой шуткой о финансовых обвинениях в адрес «Манчестер Сити». Нападающий «Арсенала» Виктор Дьёкереш, сидевший рядом, не смог сдержать эмоций, и этот момент попал на камеры, быстро став популярным в интернете. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным иксбт.ком и других зарубежных СМИ, неожиданная ситуация в лагере сборной стала главной темой обсуждения. Из-за вспышки неизвестной вирусной инфекции ряд ведущих игроков сборной Швеции выбыли из строя. Комментируя кадровые потери, тренер счел уместным обратиться к самой обсуждаемой теме в английском футболе.

Неожиданная шутка тренера и реакция Дьёкереша

Объясняя ситуацию, Грэм Поттер в шутливой форме сравнил возникшие проблемы с судебными процессами, которые активно обсуждаются в английском футболе. Ироничное замечание шведского специалиста вызвало удивление и смех у присутствующих в зале.

«Мы столкнулись с инфекцией или вирусом. Это не идеальная ситуация, но такое случается. Поэтому мы вызвали новых футболистов, которые показывают отличную игру. Что касается количества выбывших игроков, думаю, у меня показатель, близкий к количеству обвинений в адрес «Манчестер Сити»», — отметил Грэм Поттер на пресс-конференции.

Атмосфера в зале мгновенно изменилась, среди журналистов послышался смех. Камеры тут же переключились на нападающего Виктора Дьёкереша, сидевшего рядом с тренером. Несмотря на попытки форварда «Арсенала» сохранить серьезное лицо, на видео, распространившихся в социальных сетях, отчетливо видно, как он не может скрыть улыбку.

Результативная игра Виктора Дьёкереша в сборной

Грэм Поттер, заметив спорный характер своей шутки, с иронией спросил у журналистов: «Разве еще не рано об этом говорить?». Этот фрагмент быстро стал популярным среди интернет-пользователей и пришелся по душе болельщикам на фоне громких обсуждений вокруг манчестерского клуба.

Тем не менее, этот забавный эпизод на пресс-конференции не отвлек Виктора Дьёкереша от игры на поле. 28-летний нападающий во время международной паузы провел два матча за сборную Швеции в Лиге наций и сумел забить два гола.

Напомним, что в начале сезона у футболиста были трудности в составе «Арсенала». В команде под руководством Микеля Артеты конкуренция за место в основном составе очень высока. Несмотря на это, его результативная игра за сборную еще раз продемонстрировала, какой важный потенциал он имеет для атакующей линии лондонского клуба.