Ученые бьют тревогу: запасы воды на Земле сокращаются, круговорот воды становится нестабильным

·0·Мир
Ученые бьют тревогу: запасы воды на Земле сокращаются, круговорот воды становится нестабильным

Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (ВМО), круговорот воды на Земле становится все более нестабильным: в одних регионах наблюдается засуха, а в других — сильные наводнения. Этот процесс, связанный с изменением климата, также влияет на запасы пресной воды. Об этом сообщает CNN.

Отчет ВМО о состоянии водных ресурсов за 2025 год был опубликован 17 сентября. В нем на основе спутниковых наблюдений и других данных были изучены запасы пресной воды, хранящейся в реках, озерах, грунтовых водах, ледниках, снеге и почве по всему миру.

Согласно отчету, запасы воды на суше глобально сокращаются примерно с 2016 года. В 2025 году на 42% территории мира запасы воды оказались ниже исторического среднего показателя. Прошлый год стал одним из самых засушливых за последние 35 лет по объемам речного стока.

Продолжается и сокращение ледников. В 2025 году во всех ледниковых регионах четвертый год подряд наблюдалась значительная потеря льда. Это может усилить риски, связанные с будущим дефицитом воды и повышением уровня моря.

Последствия нестабильности круговорота воды особенно ощущаются в Азии и Африке. По данным ВМО, за последние пять лет на эти два региона пришлось не менее половины зарегистрированных экстремальных явлений, связанных с водой, и более 80% смертей в результате них.

Специалисты подчеркивают необходимость регулярного мониторинга водных ресурсов, обмена данными и рационального использования имеющихся запасов. Авторы отчета отмечают, что в некоторых регионах необходимо улучшить данные наблюдений, чтобы точно оценивать изменения в круговороте воды и готовиться к их последствиям.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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