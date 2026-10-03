НЙТ: Россия могла разработать план масштабных ударов по энергосистеме Украины

Россия могла разработать план масштабных ударов, направленных на вывод из строя энергосистемы Украины. Об этом сообщила газета Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на документ, оказавшийся в распоряжении украинских официальных лиц. При этом издание не смогло независимым образом подтвердить подлинность документа.

Сообщается, что в конце сентября министр энергетики Украины Денис Шмыгаль продемонстрировал этот документ двум европейским политикам. В нем изложен план нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Украины в три этапа с использованием ракет, управляемых авиабомб и беспилотников.

На первом этапе предусмотрено нападение на электрические подстанции вблизи западных границ страны с целью ограничить возможность импорта электроэнергии из Европы. На втором этапе целью должны стать гидроэлектростанции, а на третьем — подстанции, соединяющие три контролируемые Украиной атомные электростанции с электросетью.

Согласно информации из документа, главная цель плана — сократить поставки электроэнергии и тепла до 90 процентов в таких крупных городах, как Киев, Харьков и Одесса, а также вызвать гуманитарный кризис путем нанесения серьезного ущерба системам канализации.

Как пишет издание, в плане поставлена задача вывести из строя около 15 гигаватт генерирующих мощностей Украины. Это практически эквивалентно тому объему производства, которым страна обладала в конце лета 2026 года.

Украинские официальные лица выражают обеспокоенность тем, что удары по энергетической инфраструктуре в зимний период вызовут серьезные проблемы с электричеством, отоплением и водоснабжением. Тем не менее, пока неясно, будет ли этот план реализован.