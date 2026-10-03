Шоу-бизнес: Эрлинг Холанд в будущем хочет играть только в одном клубе...
«Манчестер Сити»нинг гол машинаси Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини Испания Ла Лигасида давом эттириши мумкин. Журналист Хуан Хесус тарқатган шов-шувли маълумотларга қараганда, норвегиялик тўпурарнинг вакиллари Каталония гранди томон илк расмий қадамни ташлади.
Манба хабарига кўра, бир нечта манбалар орқали олинган тасдиқлардан сўнг, Холанднинг яқин атрофи «Барселона» раҳбариятига эҳтимолий трансфер қиймати ҳамда юлдуз футболчининг талаб қиладиган маош миқдори бўйича дастлабки шартларни маълум қилган.
Тез орадаги харид эмас, балки узоқ муддатли режа
Ушбу алоқа Холанд яқин ойларда Манчестерни тарк этади дегани эмас. Ҳозирда вазият қуйидагича:
Эрлинг «Манчестер Сити»да ўзини ниҳоятда қулай ва бахтли ҳис қилмоқда.
Ҳужумчи инглиз клуби билан шартномасини узоқ муддатга — 2034 йилгача узайтирган.
Бироқ журналист таъкидлашича, норвегиялик форвард ўз олдига янги чорлов қўйиб, клубини ўзгартиришга қарор қилган тақдирда, у танлайдиган ягона ва асосий вариант айнан «Барселона» бўлиб қолмоқда. Холанднинг Каталония гранди лойиҳасига қизиқиши юқори баҳоланмоқда.
Комментарии 0
…