Шоу-бизнес: Эрлинг Холанд в будущем хочет играть только в одном клубе...

·55·Спорт
Шоу-бизнес: Эрлинг Холанд в будущем хочет играть только в одном клубе...

«Манчестер Сити»нинг гол машинаси Эрлинг Холанд келажакда фаолиятини Испания Ла Лигасида давом эттириши мумкин. Журналист Хуан Хесус тарқатган шов-шувли маълумотларга қараганда, норвегиялик тўпурарнинг вакиллари Каталония гранди томон илк расмий қадамни ташлади.

Манба хабарига кўра, бир нечта манбалар орқали олинган тасдиқлардан сўнг, Холанднинг яқин атрофи «Барселона» раҳбариятига эҳтимолий трансфер қиймати ҳамда юлдуз футболчининг талаб қиладиган маош миқдори бўйича дастлабки шартларни маълум қилган.

Тез орадаги харид эмас, балки узоқ муддатли режа

Ушбу алоқа Холанд яқин ойларда Манчестерни тарк этади дегани эмас. Ҳозирда вазият қуйидагича:

  • Эрлинг «Манчестер Сити»да ўзини ниҳоятда қулай ва бахтли ҳис қилмоқда.

  • Ҳужумчи инглиз клуби билан шартномасини узоқ муддатга — 2034 йилгача узайтирган.

Бироқ журналист таъкидлашича, норвегиялик форвард ўз олдига янги чорлов қўйиб, клубини ўзгартиришга қарор қилган тақдирда, у танлайдиган ягона ва асосий вариант айнан «Барселона» бўлиб қолмоқда. Холанднинг Каталония гранди лойиҳасига қизиқиши юқори баҳоланмоқда.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиБарселонаКаталонский гранд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитника«Есть Хусанов — нет голов у ворот соперника»: «Манчестер Сити» восхищен игрой узбекского защитникаВчера 10:42Новая трансферная интрига в Европе: «Реал» интересуется игроками «Сити»Новая трансферная интрига в Европе: «Реал» интересуется игроками «Сити»26 сентября 15:49Роу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дербиРоу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дерби15 сентября 18:54Скандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочноСкандал в манчестерском дерби: официально признано, что гол Холанда был засчитан ошибочно14 сентября 09:15«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!«Манчестер Сити» покорил «Олд Траффорд»: «Манчестер Юнайтед» повержен!13 сентября 22:41Мареска восхитился самоотверженностью Эрлинга Холанда — громкое признание перед дерби!Мареска восхитился самоотверженностью Эрлинга Холанда — громкое признание перед дерби!13 сентября 17:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове