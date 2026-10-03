Маркиньос назвал матч против Индии золотой возможностью
Сборная Бразилии начала новый этап восстановления после тяжелого чемпионата мира. По мнению опытного защитника Маркиньоса, предстоящий матч против сборной Индии станет для «пентакампеонов» идеальным фундаментом для выхода на новый уровень и восстановления своей игры. Об этом сообщает Goal.com сообщает об этом.
Как передает издание НДТВ, огромный энтузиазм и теплый прием болельщиков в Калькутте придают команде дополнительный импульс. В переходный период, начавшийся после болезненного поражения в 1/8 финала ЧМ-2026, подобные товарищеские матчи имеют для команды важное значение.
Новый цикл и поддержка болельщиковПосле чемпионата мира сборная Бразилии успела провести три официальных и товарищеских матча. Ранее в двухматчевом противостоянии с Австралией команда сыграла вничью 1:1 и одержала победу во второй встрече со счетом 4:2.
Защитник «Пари Сен-Жермен» на пресс-конференции подчеркнул, что атмосфера в Индии является для команды необычайной мотивацией. «Доброжелательность, которую здесь проявляют, особенно во время тренировок и матчей, станет большим стимулом и для наших новых игроков», — сказал он.
Уважение к сопернику и предматчевый анализТренерский штаб и футболисты сборной Бразилии тщательно изучили последние игры соперника. Сборная Индии успела провести шесть матчей в текущем году, и каждое их действие было подвергнуто серьезному анализу.
Маркиньос особо отметил достижения капитана и вратаря сборной Индии Гурприта Сингха Сандху. Тот факт, что представитель этой страны готовится провести свой 90-й международный матч, произвел на бразильского футболиста большое впечатление.
Согласно представленной информации, опытный центральный защитник добавил, что нет необходимости давать советы соперникам, так как обе команды подходят к делу профессионально. По его мнению, важно преобразовать давление на поле и любовь болельщиков в позитивную энергию.
«Мы должны использовать это давление как мотивацию, как стимул для нашей игры. Теплое отношение болельщиков послужит тому, чтобы мы снова удержали Бразилию на вершине», — заключил Маркиньос.
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