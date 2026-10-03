6 матчей — 6 голов! Нури Шахин раскрыл секрет результативности Эльдора Шомуродова

Капитан национальной сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов фантастически начал и новый сезон. Главный тренер «Истанбул Башакшехир» Нури Шахин поделился восторженными отзывами о 31-летнем нападающем, который уже успел забить 6 голов в первых 6 турах чемпионата Турции.

Турецкий специалист обратил внимание на то, что опытный форвард демонстрирует удивительно стабильную игру, несмотря на то, что после чемпионата мира, прошедшего летом на полях США, Канады и Мексики, он остался практически без отпуска.

«Эльдор — уникальная личность»: признание Нури Шахина

Наставник «Истанбул Башакшехир» отдельно похвалил профессионализм узбекистанского нападающего:

«Иногда мы должны быть осторожны в своих высказываниях, потому что у Шомуродова был очень короткий отпуск после чемпионата мира. Я не хочу быть несправедливым по отношению к своим игрокам. Показывать высокие результаты сразу после Мундиаля физически и психологически непросто — некоторые из наших футболистов до сих пор борются с этой проблемой. А Эльдор — уникальная личность. Он постоянно развивается. Как бы мы ни старались дать ему отдохнуть, на поле он всегда был столь же предан делу, всегда добивался успеха. Именно поэтому мы предоставляем ему полную свободу действий. Эльдор — невероятно важный профессиональный футболист для нашей команды как на поле, так и за его пределами», — сказал Нури Шахин.

Ошибка «Ромы», удача «Башакшехира»

Переезд Шомуродова в Турцию стал одним из самых успешных шагов в его карьере. Турецкий клуб сначала арендовал его у «Ромы» за 3 миллиона евро сроком на один год, а летом полностью выкупил трансферные права.

Уже в своем дебютном сезоне Эльдор с 22 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции и главным виновником попадания своей команды в топ-5.

Статистика Шомуродова в «Истанбул Башакшехир»:

Количество матчей: 52

Голы: 29

Голевые передачи: 6

Общие результаты в клубах и сборной

За свою карьеру Эльдор Шомуродов, защищавший цвета «Машъала», «Бунёдкора», «Ростова», «Дженоа», «Специи», «Кальяри» и «Ромы», провел в общей сложности 396 матчей на клубном уровне, записав на свой счет 93 гола и 44 ассиста.

Его показатели в качестве абсолютного бомбардира в истории национальной сборной Узбекистана также поражают:

96 матчей

47 голов

14 голевых передач

Капитан продолжает доказывать, что в новом сезоне он находится на пике своей формы.