Неожиданный подарок: Вторая ракетка мира удивила узбекистанскую спортсменку

·36·Спорт
Неожиданный подарок: Вторая ракетка мира удивила узбекистанскую спортсменку

Теплые отношения между звездами тенниса привлекли внимание болельщиков. Вторая ракетка мира в рейтинге WTA, белорусская теннисистка Арина Соболенко преподнесла в подарок узбекистанской теннисистке Камилле Рахимовой роскошную сумку от Гукки.

Об этом неожиданном подарке Камилла Рахимова рассказала своим поклонникам в специальном видеоблоге, снятом во время престижного турнира Уимблдон.

Все началось с шутки в Instagram

По словам Камиллы, история этого подарка началась с небольшой переписки в социальной сети:

  • Рахимова отреагировала на короткое видео (Сториес) Соболенко, написав, что у нее очень красивая сумка.

  • В ходе общения наша соотечественница в шутку спросила: «А подаришь мне такую когда-нибудь?»

Однако белорусская спортсменка не оставила эту шутку без внимания и воплотила ее в реальность, оставив брендовую дорогую сумку в шкафчике Камиллы в раздевалке.

«Эта девушка невероятно щедра!» — удивление Рахимовой

Увидев подарок, Рахимова не смогла скрыть радости и удивления:

«Ребята, посмотрите на секунду, посмотрите, что мне прислала Арина Соболенко! Эта девушка невероятно щедра, я даже не знаю, как еще это описать.

Посмотрите, вы и сами видите, что это. Я просто ответила на ее сторис, написала, что у нее крутая сумка, и пошутила: “А подаришь мне такую?” И вот результат!» — поделилась Камилла в своем влоге.

Положение в рейтинге WTA

В видеоролике Рахимова на волне дружеских чувств назвала Соболенко «первой ракеткой мира».

На самом же деле, в настоящее время лидером рейтинга WTA является Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Арина Соболенко занимает 2-е место в рейтинге, а Камилла Рахимова располагается на 76-й строчке мировой классификации.

Арина СоболенкоКамилла Рахимоварейтинг WTAсумка Gucci
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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