Чрезвычайная ситуация по легочной чуме в России: Сообщается о разбитой пробирке

·53·Мир
Чрезвычайная ситуация по легочной чуме в России: Сообщается о разбитой пробирке

В Иркутской области России сложилась чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация. 28-летняя девушка-лаборант, работавшая в противочумном научно-исследовательском институте, скончалась в результате особо опасной инфекции — легочной чумы.

В связи с этой трагедией в регионе были приняты экстренные меры безопасности, более 190 человек, контактировавших с умершей, помещены под карантин и строгий медицинский контроль.

Как произошел инцидент? Основные версии

По данным СМИ и оперативных источников, погибшая Дарья Шипилова занималась изучением устойчивости бактерий к антибиотикам в Сибирском научно-исследовательском противочумном институте.

  • Версия с разбитой пробиркой: Согласно одной из основных версий, рассматриваемой следствием и специалистами, сотрудница могла случайно уронить пробирку с возбудителем чумы (Ерсиниа пестис) во время работы в лаборатории.

  • Ухудшение состояния: После инцидента здоровье девушки резко ухудшилось, и она была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Несмотря на оказанное лечение, спасти жизнь пациентки не удалось.

Карантинные ограничения и проверки

После трагедии в целях предотвращения распространения эпидемии были задействованы жесткие меры:

  1. Изоляция очага заболевания: Медицинское учреждение, где лечилась лаборант, и некоторые его отделения были временно полностью закрыты на карантин, занятия в одном из высших учебных заведений региона переведены в онлайн-формат.

  2. Проверка контактировавших лиц: Около 200 человек, контактировавших с девушкой, помещены в больницы и взяты под профилактическое наблюдение. Первичные анализы, взятые у них специалистами, показывают, что у данных лиц инфекция не обнаружена.

  3. Версия с Бурятией опровергнута: Ранее распространялись предположения о том, что погибшая посещала Республику Бурятия, которая считается природным очагом заболевания. Однако руководство Бурятии официально опровергло эти сообщения, заявив, что девушка в последнее время этот регион не посещала и очагов чумы в республике нет.

В настоящее время в Иркутской области с участием санитарных органов и федеральных специалистов продолжаются тщательные проверки по факту нарушения правил безопасности.

Иркутская областьДарья ШипиловаYersinia pestisСибирский научно-исследовательский противочумный институт
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Жизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концуЖизненный путь женщины, прожившей 70 лет в «железном легком», подошел к концу11 июля 01:53«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов«План войны»: в Великобритании населению рекомендуют готовить запасы воды и консервов19 сентября 17:12Оторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыОторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофы16 сентября 09:10Появилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого ракаПоявилась новая надежда в борьбе против практически неизлечимого рака27 июля 23:36Объявлена программа получения паспорта Аргентины за 350 тысяч долларовОбъявлена программа получения паспорта Аргентины за 350 тысяч долларовСегодня 06:36В Жамбыльской области поезд сбил 70 овец: хозяин наказанВ Жамбыльской области поезд сбил 70 овец: хозяин наказанВчера 21:49
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына