Чрезвычайная ситуация по легочной чуме в России: Сообщается о разбитой пробирке

В Иркутской области России сложилась чрезвычайная санитарно-эпидемиологическая ситуация. 28-летняя девушка-лаборант, работавшая в противочумном научно-исследовательском институте, скончалась в результате особо опасной инфекции — легочной чумы.

В связи с этой трагедией в регионе были приняты экстренные меры безопасности, более 190 человек, контактировавших с умершей, помещены под карантин и строгий медицинский контроль.

Как произошел инцидент? Основные версии

По данным СМИ и оперативных источников, погибшая Дарья Шипилова занималась изучением устойчивости бактерий к антибиотикам в Сибирском научно-исследовательском противочумном институте.

Версия с разбитой пробиркой: Согласно одной из основных версий, рассматриваемой следствием и специалистами, сотрудница могла случайно уронить пробирку с возбудителем чумы (Ерсиниа пестис) во время работы в лаборатории.

Ухудшение состояния: После инцидента здоровье девушки резко ухудшилось, и она была госпитализирована в Шелеховскую районную больницу. Несмотря на оказанное лечение, спасти жизнь пациентки не удалось.

Карантинные ограничения и проверки

После трагедии в целях предотвращения распространения эпидемии были задействованы жесткие меры:

Изоляция очага заболевания: Медицинское учреждение, где лечилась лаборант, и некоторые его отделения были временно полностью закрыты на карантин, занятия в одном из высших учебных заведений региона переведены в онлайн-формат. Проверка контактировавших лиц: Около 200 человек, контактировавших с девушкой, помещены в больницы и взяты под профилактическое наблюдение. Первичные анализы, взятые у них специалистами, показывают, что у данных лиц инфекция не обнаружена. Версия с Бурятией опровергнута: Ранее распространялись предположения о том, что погибшая посещала Республику Бурятия, которая считается природным очагом заболевания. Однако руководство Бурятии официально опровергло эти сообщения, заявив, что девушка в последнее время этот регион не посещала и очагов чумы в республике нет.

В настоящее время в Иркутской области с участием санитарных органов и федеральных специалистов продолжаются тщательные проверки по факту нарушения правил безопасности.