Обсерватория имени Веры К. Рубин открыла новую карликовую галактику

Обсерватория имени Веры К. Рубин совершила уникальное открытие еще до начала своего основного десятилетнего обзора неба. Согласно данным иксбт.ком, астрономам удалось обнаружить крайне тусклую карликовую галактику-спутник Млечного Пути. Этот небесный объект, получивший название Акуариус ИВ, был найден на основе тестовых данных, полученных до начала полноценной работы телескопа. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый объект был зафиксирован в рамках тестовых данных Эарлй Дата Превиев 2 (ЭДП2), собранных с апреля 2025 года по январь 2026 года. Этот предварительный обзор охватил около 7 процентов небесной сферы, предоставив ученым важные возможности для будущих масштабных исследований.

Специальные методы поиска и изохроны

Акуариус ИВ невозможно увидеть на обычных снимках, так как крайне тусклые карликовые галактики не имеют привычного вида галактик. Поэтому исследователи использовали специальный метод поиска. Объект проявился как скопление из нескольких десятков тусклых звезд среди звезд переднего и заднего плана.

Ученые искали группы, соответствующие единой изохроне, которая показывает зависимость между цветом и яркостью звезд, образовавшихся одновременно из одного газового облака. Модель популяции древних и бедных металлами звезд была проверена на различных расстояниях. В результате в области Акуариус ИВ было обнаружено значительно больше соответствующих звезд, чем ожидалось от случайных фоновых показателей.

Значение для изучения темной материи

Выяснилось, что размер обнаруженной карликовой галактики больше, чем у почти всех шаровых скоплений Млечного Пути. Это важно, поскольку шаровые скопления являются плотными системами старых звезд, в то время как карликовые галактики обладают собственными гало темной материи.

Полученные характеристики указывают на то, что Акуариус ИВ является именно крайне тусклой карликовой галактикой. Такие объекты представляют большой интерес для изучения темной материи, так как в них очень мало обычной материи, а свойства определяются преимущественно темными гало.

В настоящее время вокруг Млечного Пути известно около 40 галактик с такой природой. По мнению специалистов, предстоящий обзор ЛССТ позволит увеличить этот показатель вдвое. Напомним, что основные десятилетние научные работы обсерватории имени Веры К. Рубин начались в июне 2026 года, и она будет регулярно наблюдать за всем южным небом.