«Фьюри потребовал, я согласился»: Джошуа раскрыл секрет спорного момента на постере боя

·40·Спорт
«Фьюри потребовал, я согласился»: Джошуа раскрыл секрет спорного момента на постере боя

Вокруг самого ожидаемого противостояния года в супертяжелом весе — боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — в разгаре психологическая война. Бывший британский чемпион Энтони Джошуа объяснил, почему в официальном анонсе имя Фьюри было поставлено на первое место, а Тайсон незамедлительно ответил на это.

Перед британским дерби споры между боксерами продолжаются даже из-за порядка имен на официальном постере.

«Согласился, чтобы бой не сорвался» — комментарий Джошуа

По словам Энтони Джошуа, противоположная сторона категорически потребовала, чтобы для подписания контракта именно имя «Фьюри» было указано первым:

«Меня спросили: «Ты не против, чтобы имя Фьюри написали первым? Потому что если нет, он не готов подписать контракт». Я ответил: «Я не хочу, чтобы этот бой снова сорвался»», — сказал Джошуа.

Таким образом, Эй Джей дал понять, что ради организации боя, которого болельщики ждали годами, он отставил в сторону свои амбиции и согласился на условие соперника.

«Ложь! Вы плакали как маленькие девочки» — резкий ответ от Фьюри

Тайсон Фьюри по прозвищу «Цыганский король» привычно резко и иронично опроверг это заявление Джошуа:

«Ложь! За кулисами вы плакали как маленькие девочки: «Мне нужно это, мне нужно то». Вы сделали все возможное, чтобы избежать этого боя. Пытались использовать все возможные отговорки», — отреагировал Фьюри.

Напомним, долгожданный исторический поединок состоится 11 декабря в столице Уэльса городе Кардифф.

Тайсон ФьюриЭнтони Джошуабой Фьюри-ДжошуаКардифф
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Дана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срываДана Уайт жестко разоблачил Эдди Хирна: бой Фьюри — Джошуа под угрозой срыва27 сентября 23:10Бой века официально подтвержден: Фьюри и Джошуа сойдутся 11 декабря в Кардиффе!Бой века официально подтвержден: Фьюри и Джошуа сойдутся 11 декабря в Кардиффе!25 сентября 13:27Аншлаг у «Арсенала»: лондонцы готовятся взять реванш у «Сити»!Аншлаг у «Арсенала»: лондонцы готовятся взять реванш у «Сити»!14 августа 09:45Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на бой...20 августа 16:40Тайсон Фьюри после боя: объявил о серьёзной самокритикеТайсон Фьюри после боя: объявил о серьёзной самокритике10 апреля 17:30Томас Тухель высказался о спаде в карьере Рахима СтерлингаТомас Тухель высказался о спаде в карьере Рахима СтерлингаСегодня 11:59
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
Накамура отреагировал на вознаграждение узбекских шахматистов в размере 200 тысяч долларов
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове