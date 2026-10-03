«Фьюри потребовал, я согласился»: Джошуа раскрыл секрет спорного момента на постере боя

Вокруг самого ожидаемого противостояния года в супертяжелом весе — боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — в разгаре психологическая война. Бывший британский чемпион Энтони Джошуа объяснил, почему в официальном анонсе имя Фьюри было поставлено на первое место, а Тайсон незамедлительно ответил на это.

Перед британским дерби споры между боксерами продолжаются даже из-за порядка имен на официальном постере.

«Согласился, чтобы бой не сорвался» — комментарий Джошуа

По словам Энтони Джошуа, противоположная сторона категорически потребовала, чтобы для подписания контракта именно имя «Фьюри» было указано первым:

«Меня спросили: «Ты не против, чтобы имя Фьюри написали первым? Потому что если нет, он не готов подписать контракт». Я ответил: «Я не хочу, чтобы этот бой снова сорвался»», — сказал Джошуа.

Таким образом, Эй Джей дал понять, что ради организации боя, которого болельщики ждали годами, он отставил в сторону свои амбиции и согласился на условие соперника.

«Ложь! Вы плакали как маленькие девочки» — резкий ответ от Фьюри

Тайсон Фьюри по прозвищу «Цыганский король» привычно резко и иронично опроверг это заявление Джошуа:

«Ложь! За кулисами вы плакали как маленькие девочки: «Мне нужно это, мне нужно то». Вы сделали все возможное, чтобы избежать этого боя. Пытались использовать все возможные отговорки», — отреагировал Фьюри.

Напомним, долгожданный исторический поединок состоится 11 декабря в столице Уэльса городе Кардифф.