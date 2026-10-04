83 человека, шесть поколений и один дом: необычная семья в Индии

Семья Нагаппа, проживающая в индийском штате Андхра-Прадеш, привлекает внимание многих своим большим и дружным домохозяйством. В этой семье, объединяющей представителей шести поколений, в общей сложности проживают 83 человека. Об этом сообщает Хиндустан Тимес.

Хотя члены семьи живут в четырех примыкающих друг к другу домах, они считают себя единым целым. Они пользуются общей кухней, совместно управляют доходами и расходами, а повседневные обязанности распределяют между собой.

Прокормить такую большую семью — немалый труд. Сообщается, что ежедневно для всех членов домохозяйства варится около 50 килограммов риса. Домашние дела и сельскохозяйственные работы члены семьи также делят между собой.

Доход семьи формируется в основном за счет земледелия и деятельности, связанной с автобусными перевозками. Финансовые вопросы в семье тоже решаются сообща, а важные решения принимаются единогласно.

В то время как сегодня многие семьи предпочитают жить отдельно, семья Нагаппа выделяется тем, что шесть поколений живут в атмосфере взаимопомощи и солидарности.