11 сентября: дата, оставшаяся в истории — какие события произошли в мире в этот день?

·10·Мир
11 сентября: дата, оставшаяся в истории — какие события произошли в мире в этот день?

Сегодня, 11 сентября — дата, связанная с важными событиями, открытиями и рождением известных личностей из разных периодов истории. Если одни события изменили мировую историю, то другие связаны с вещами, которые до сих пор встречаются в нашей повседневной жизни.

Дата 11 сентября осталась в истории прежде всего как тяжелое воспоминание о террористических актах в США в 2001 году. В то же время в этот день происходили и другие события, имеющие отношение к истории исследований, транспорта и культуры.

2001 год — 11 сентября, изменившее мировую историю

11 сентября 2001 года в США члены террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета, два из которых были направлены на комплекс Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а один — на Пентагон. Четвертый самолет рухнул в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли около 3 тысяч человек. Это событие оказало огромное влияние на внутреннюю и внешнюю политику США, систему международной безопасности и вектор мировой политики в последующие десятилетия.

В 2026 году этой трагедии исполняется 25 лет. Сегодня в США проходят траурные мероприятия в память о жертвах.

1609 год — Генри Хадсон прибыл к территории Нью-Йорка

Дата 11 сентября связана и с другим историческим путешествием.

В 1609 году английский мореплаватель Генри Хадсон прибыл к территории нынешнего Нью-Йорка и исследовал реку Хадсон, названную впоследствии в его честь.

По этой причине в некоторых календарях это событие отмечается как «открытие острова Манхэттен». Однако выражение «открыл остров» следует использовать с осторожностью: на территории Манхэттена задолго до европейцев проживали коренные народы. Экспедиция же Хадсона была важным событием с точки зрения европейских географических исследований.

Истинная дата граненыого стакана — 1943 год

Одна из интересных деталей, связанных с 11 сентября, касается истории знаменитого граненого стакана.

Здесь есть важная поправка: хотя в некоторых календарях указывается 1945 год, в источниках зафиксировано, что первый советский граненый стакан был выпущен на Гусевском хрустальном заводе 11 сентября 1943 года.

Его дизайн часто связывают с именем скульптора Веры Мухиной. Впоследствии граненый стакан стал одним из самых узнаваемых предметов быта советской эпохи.

1985 год — новая эра Южного вокзала Ташкента

Дата 11 сентября встречается и в материалах, связанных с историей Ташкента.

Ташкентский Южный вокзал был построен в 1963 году, а в 1985 году вокзальный комплекс подвергся капитальной реконструкции. Этот факт также зафиксирован в официальных архивных документах системы «Узбекистон темир йуллари».

Поэтому вместо того, чтобы преподносить информацию «вокзал был введен в эксплуатацию 11 сентября 1985 года» как непреложный факт без точного источника, правильнее написать: «В 1985 году Южный вокзал был реконструирован».

Впоследствии вокзал вновь подвергся модернизации и после капитальной реконструкции был повторно введен в эксплуатацию в 2018 году.

1965 год — родился Башар Асад

11 сентября 1965 года в Дамаске родился бывший президент Сирии Башар Асад.

Он занимал пост президента Сирии с 2000 по 2024 год. В декабре 2024 года его режим был свергнут, и период его президентства подошел к концу.

Поэтому в сегодняшних календарях называть его «президентом Сирии» в настоящем времени некорректно. Он — бывший президент Сирии.

11 сентября: одна дата, разные воспоминания

Сегодняшняя дата объединяет в себе исторические события, резко отличающиеся друг от друга.

Год

Событие

1609

Генри Хадсон исследовал территорию современного Нью-Йорка

1943

Выпущен первый образец знаменитого граненыого стакана

1965

Родился Башар Асад

1985

Проведена капитальная реконструкция Южного вокзала Ташкента

2001

В США произошли террористические акты 11 сентября

Главный урок сегодняшнего дня

11 сентября — не просто очередная дата в календаре. В ней воплощены как путь открытий и прогресса человечества, так и тяжелые исторические трагедии.

Истинная ценность дат в истории заключается не в их простом заучивании, а в умении делать правильные выводы из прошлого.

Сегодня 11 сентября. И трагедия, изменившая мировую историю 25 лет назад, и географические путешествия многовековой давности, и важные изменения в истории Ташкента приходятся ровно на этот день.

11 сентябряТеракт 2001 годаГенри ГудзонГраненый стаканЮжный вокзал ТашкентаБашар АсадИсторическое событие
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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