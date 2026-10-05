Жуткое убийство в Гонконге: миллионершу-модель зверски убила семья бывшего мужа

·72·Мир
Жуткое убийство в Гонконге: миллионершу-модель зверски убила семья бывшего мужа

Следствие и судебный процесс по делу о зверском убийстве яркой представительницы гонконгского модного мира, известной модели-миллионерши и инфлюенсера Эбби Чой Тин-фун раскрыли новые подробности. По данным авторитетного местного издания Те Стандард, жизнь 28-летней красавицы, украшавшей обложки мировых модных изданий, оборвали члены ее бывшей семьи — бывший свёкор, бывший муж и бывший деверь, которым она долгие годы бескорыстно оказывала материальную помощь.

Выяснилось, что истинным мотивом этого преступления, шокировавшего всю Азию, стали жадность и желание сохранить дорогостоящую элитную недвижимость в центре города.

Жуткая картина, обнаруженная при обыске

Об исчезновении Эбби Чой было объявлено 21 февраля 2023 года. Всего два дня спустя полиция обнаружила расчлененные останки модели в одном из арендованных домов в деревне Лун-Мей, расположенной в районе Тай-По:

  • Вещественные доказательства на месте происшествия: оперативники нашли внутри дома электрическую пилу и мясорубку, которые использовались в качестве орудий убийства;

  • Масштабы жестокости: тело погибшей было расчленено и разложено по холодильнику и большим кастрюлям, а череп был найден в отдельной емкости;

  • Аресты: сначала были задержаны бывший муж модели Алекс Квок, затем его отец Квок Кау и брат Энтони Квок.

Недвижимость стоимостью 7,6 миллиона долларов: главная причина трагедии

От брака Эбби Чой и Алекса Квока осталось двое детей. Хотя пара развелась еще в 2015 году, за детьми в основном ухаживали бывшие свекор и свекровь. Эбби, будучи ребенком из состоятельной семьи, всесторонне обеспечивала их:

  • Роскошный подарок: в 2019 году модель приобрела в центре Гонконга роскошную квартиру стоимостью 60 миллионов гонконгских долларов (около 7,64 миллиона долларов США), чтобы ее дети и бывшие родственники могли жить свободно;

  • Оформление на имя свекра: из соображений налогового и административного удобства квартира была официально оформлена на бывшего свёкра Квок Кау, и именно этот ошибочный шаг сыграл роковую роль в судьбе модели;

  • Школа детей и требование о переезде: в 2022 году Чой решила продать эту элитную квартиру в центре и купить новую в другом районе, чтобы детям было ближе добираться до школы. Она предложила бывшему свекру и его семье также переехать в новое жилье, однако они не захотели съезжать с дорогого адреса в центре.

После короткого семейного сговора Квок Кау и его старший сын Энтони разработали план физического устранения Эбби Чой, чтобы квартира стоимостью в миллионы долларов осталась в их руках.

Трагедия иконы глянцевых журналов

Эбби Чой Тин-фун была признанным символом стиля как на родине, так и в международной индустрии моды. Она регулярно снималась для обложек таких влиятельных журналов, как Вогуе, Элле, Харпер'с Базаар и Л'Оффикиел, а также была постоянной почетной гостьей неделей моды в Париже и Милане.

В настоящее время судебный процесс по этому громкому делу в Гонконге проходит под строгим контролем. Поскольку задержанные члены семьи отказываются признать свою вину, судебно-медицинские эксперты и следователи работают над тем, чтобы доказать точную роль каждого участника в убийстве. Общественность же ожидает назначения сурового наказания для виновных в этом жестоком преступлении.

Эбби ЧойАлекс КвокГонконгский судубийство модели
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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