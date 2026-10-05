В США потерпел крушение медицинский самолет: находящиеся на борту шесть человек предположительно погибли

·42·Мир
В США потерпел крушение медицинский самолет: находящиеся на борту шесть человек предположительно погибли

3 октября медицинский самолет, летевший с Бермудских островов в Бостон, упал в Атлантический океан недалеко от острова Нантакет в штате Массачусетс, США. Все шесть человек, находившихся на борту, предположительно погибли. Об этом сообщили Береговая охрана США и агентство Reuters.

Отмечается, что зарегистрированный в Канаде самолет Гулфстреам Г100 выполнял санитарно-эвакуационный рейс с Бермуд в Бостон. Он принадлежал компании Латитуде Air Амбуланке, на его борту находились два пилота, два медицинских работника, пациент и сопровождающее его лицо.

Когда самолет приближался к району Нантакета, экипаж сообщил о неполадках в электрической системе и объявил чрезвычайную ситуацию. После этого связь с диспетчерами прервалась. Согласно данным полета, самолет за короткое время резко снизился примерно с высоты 24 тысяч футов.

Поисково-спасательные группы обнаружили у побережья Нантакета обломки, принадлежащие самолету. После этого Береговая охрана США 4 октября прекратила поисковые работы, продолжавшиеся 66 часов. В ходе поисков выживших обнаружено не было.

Компания Латитуде Air Амбуланке заявила, что четверо сотрудников самолета, пациент и его близкий человек считаются погибшими.

Согласно официальным данным, четверо членов экипажа на борту были гражданами Канады, а пациент и его близкий — гражданами Бермудских островов. Причина катастрофы пока не установлена. Соответствующие ведомства США и Канады проводят расследование по факту произошедшего.

НантакетLatitude Air AmbulanceАвиакатастрофаGulfstream G100
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)Кровавая трагедия на борту ФлйДубаи: Пилот попытался уронить самолет (видео)30 сентября 15:13Рейс Дубай — Тель-Авив совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии: почему был подан сигнал об «угоне»?Рейс Дубай — Тель-Авив совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии: почему был подан сигнал об «угоне»?30 сентября 13:31Попытка теракта на рейсе Дубай — Тель-Авив: Подробности поножовщины в кабинеПопытка теракта на рейсе Дубай — Тель-Авив: Подробности поножовщины в кабине1 октября 14:30Раскрыта 74-летняя тайна: на дне Атлантики обнаружены обломки самолетаРаскрыта 74-летняя тайна: на дне Атлантики обнаружены обломки самолета28 июля 22:04Оторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыОторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофы16 сентября 09:10Страшный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вестиСтрашный пожар на пассажирском пароме на Филиппинах: более 80 человек пропали без вести10 сентября 12:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына