В США потерпел крушение медицинский самолет: находящиеся на борту шесть человек предположительно погибли

3 октября медицинский самолет, летевший с Бермудских островов в Бостон, упал в Атлантический океан недалеко от острова Нантакет в штате Массачусетс, США. Все шесть человек, находившихся на борту, предположительно погибли. Об этом сообщили Береговая охрана США и агентство Reuters.

Отмечается, что зарегистрированный в Канаде самолет Гулфстреам Г100 выполнял санитарно-эвакуационный рейс с Бермуд в Бостон. Он принадлежал компании Латитуде Air Амбуланке, на его борту находились два пилота, два медицинских работника, пациент и сопровождающее его лицо.

Когда самолет приближался к району Нантакета, экипаж сообщил о неполадках в электрической системе и объявил чрезвычайную ситуацию. После этого связь с диспетчерами прервалась. Согласно данным полета, самолет за короткое время резко снизился примерно с высоты 24 тысяч футов.

Поисково-спасательные группы обнаружили у побережья Нантакета обломки, принадлежащие самолету. После этого Береговая охрана США 4 октября прекратила поисковые работы, продолжавшиеся 66 часов. В ходе поисков выживших обнаружено не было.

Компания Латитуде Air Амбуланке заявила, что четверо сотрудников самолета, пациент и его близкий человек считаются погибшими.

Согласно официальным данным, четверо членов экипажа на борту были гражданами Канады, а пациент и его близкий — гражданами Бермудских островов. Причина катастрофы пока не установлена. Соответствующие ведомства США и Канады проводят расследование по факту произошедшего.