В США разбился частный самолет: все девять человек на борту погибли

·0·Мир
В США разбился частный самолет: все девять человек на борту погибли

В воскресенье, 1 ноября, недалеко от города Гриникарс в штате Флорида, США, потерпел крушение частный самолет. В результате трагедии все девять человек, находившиеся на борту воздушного судна, погибли.

По предварительным данным, самолет упал в жилом районе. При ударе о землю произошел мощный взрыв, начался пожар. На месте происшествия образовалась глубокая воронка, обломки разлетелись по округе.

Несмотря на пожар и взрыв в зоне падения, согласно первым сообщениям, среди местных жителей пострадавших нет. Это важный факт, учитывая, что катастрофа произошла в густонаселенном районе.

На данный момент причина падения самолета, произошла ли техническая неисправность во время полета или повлияли другие факторы, неизвестна. Также не предоставлена дополнительная информация о личностях девяти человек, находившихся на борту.

ФлоридаГриникарсавиакатастрофаСША
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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