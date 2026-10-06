«Начала переживать за дочь» — Шахзода Мухаммедова высказалась о последних событиях

Актриса Шахзода Мухаммедова сообщила, что на фоне происшествий последних дней, связанных с детской безопасностью, у нее усилились тревоги за своего ребенка. Во время интервью она также остановилась на мерах предосторожности, касающихся ее дочери.

По словам актрисы, она старается лишний раз не выводить дочь на улицу. Если по какой-то причине она не может взять ребенка с собой, то доверяет ее членам семьи или надежным помощникам.

Шахзода Мухаммедова подчеркнула важность родительского контроля в воспитании детей. Она отметила, что особенно серьезно нужно подходить к выбору при отправке ребенка в школу, детский сад или другие учреждения.

«Пусть Всевышний сам бережет наших детей. Все же нельзя выпускать контроль из рук», — выразила свое мнение актриса. Она также рассказала, что тяжело пережила морально новость о проявлении насилия по отношению к воспитаннику детского сада. Мухаммедова подчеркнула, что в подобных ситуациях необходимо обращать внимание не только на непосредственных виновников, но и на вопросы контроля и ответственности.