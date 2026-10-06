«Начала переживать за дочь» — Шахзода Мухаммедова высказалась о последних событиях

·58·Культура
«Начала переживать за дочь» — Шахзода Мухаммедова высказалась о последних событиях

Актриса Шахзода Мухаммедова сообщила, что на фоне происшествий последних дней, связанных с детской безопасностью, у нее усилились тревоги за своего ребенка. Во время интервью она также остановилась на мерах предосторожности, касающихся ее дочери.

По словам актрисы, она старается лишний раз не выводить дочь на улицу. Если по какой-то причине она не может взять ребенка с собой, то доверяет ее членам семьи или надежным помощникам.

Шахзода Мухаммедова подчеркнула важность родительского контроля в воспитании детей. Она отметила, что особенно серьезно нужно подходить к выбору при отправке ребенка в школу, детский сад или другие учреждения.

«Пусть Всевышний сам бережет наших детей. Все же нельзя выпускать контроль из рук», — выразила свое мнение актриса. Она также рассказала, что тяжело пережила морально новость о проявлении насилия по отношению к воспитаннику детского сада. Мухаммедова подчеркнула, что в подобных ситуациях необходимо обращать внимание не только на непосредственных виновников, но и на вопросы контроля и ответственности.

Шахзода Мухаммедовабезопасность детейвоспитание в детском садунасилие в детском саду
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)Реакция в одну секунду: в Египте прохожий «поймал» падающего из окна ребенка (видео)Вчера 21:37Трагедия с 5-летней девочкой в Намангане: вопрос наказания снова на повестке дняТрагедия с 5-летней девочкой в Намангане: вопрос наказания снова на повестке дня28 сентября 08:10Суд США оштрафовал Meta за безопасность детейСуд США оштрафовал Meta за безопасность детей7 августа 16:58Социальные сети для детей под запретом: волна новых ограничений по всему мируСоциальные сети для детей под запретом: волна новых ограничений по всему миру22 июля 01:54Специальные смартфоны для безопасности детей: технологические гиганты помогают родителямСпециальные смартфоны для безопасности детей: технологические гиганты помогают родителям17 июля 21:20Хотила Узакова хотела взять Шахзоду Мухаммеdovу в невестки? (видео)Хотила Узакова хотела взять Шахзоду Мухаммеdovу в невестки? (видео)Сегодня 02:48
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)