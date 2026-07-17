Специальные смартфоны для безопасности детей: технологические гиганты помогают родителям

Сегодня среди родителей растет беспокойство по поводу бесконтрольного доступа детей к миру смартфонов и интернета. На фоне проблем с негативным влиянием социальных сетей, кибербуллингом и нежелательным контентом ряд технологических компаний сосредоточился на разработке безопасных устройств, предназначенных именно для детей. Хотя внешне эти смартфоны напоминают современные гаджеты, их программное обеспечение специально модифицировано для защиты детей от отвлекающих и опасных факторов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Устройства такого типа обычно оснащены сенсорным экраном, камерой и функциями связи, однако в них отсутствуют открытые веб-браузеры, приложения социальных сетей и неконтролируемые магазины приложений. Через специальное мобильное приложение родители могут подтверждать список контактов ребенка, отслеживать его местоположение в режиме реального времени и ограничивать экранное время. Такой подход не только обучает детей использованию технологий, но и защищает их от темных сторон интернета.

Барк Фоне и мониторинг безопасности

На данный момент одним из самых популярных решений на рынке является Барк Фоне. Это устройство базируется на аппаратной части Samsung Galaxy и оснащено специальным программным обеспечением для мониторинга от компании Барк. Уникальность устройства заключается в том, что оно не только ограничивает звонки, но и постоянно анализирует текстовые сообщения, электронные письма и фотографии на предмет кибербуллинга, склонности к суициду или нежелательного контента. Если обнаруживается подозрительная ситуация, система немедленно отправляет уведомление родителю.

Еще одно преимущество модели Барк Фоне заключается в том, что по мере взросления ребенка родители могут постепенно открывать доступ к веб-браузеру и другим функциям. В настоящее время стандартная цена этого устройства составляет около 240 долларов, дополнительно требуется ежемесячная абонентская плата. Подобные устройства являются совершенным аппаратным воплощением систем «родительского контроля» (парентал контрол), которые становятся все более популярными на рынке Узбекистана.

Минимализм и домашние устройства

Некоторые компании отказываются от сложных смартфонов, предлагая более простые устройства, способные только совершать звонки и отправлять СМС. Это полностью защищает ребенка от интернет-зависимости. Также на рынке появляются стационарные домашние телефоны, предназначенные только для детей, такие как Тин Кан и недавно представленный Пинвхил Хоме. Эти устройства позволяют ребенку связываться только с близкими родственниками.

По данным Барк, расширение рынка детских устройств свидетельствует об изменении отношения родителей к цифровой гигиене. Теперь родители предпочитают не просто покупать детям дорогие гаджеты, а выбирать инструменты, обеспечивающие их психическое здоровье и безопасность. Ожидается, что в будущем такие специализированные смартфоны станут массовыми не только на Западе, но и в регионе Центральной Азии.