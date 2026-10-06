В Московской области дрон сбили с помощью ПЗРК «Игла» (видео)

В Московской области распространилось видео, на котором запечатлено, как российские военные ПВО сбили беспилотник, приближавшийся к объекту нефтяной инфраструктуры, с помощью зенитно-ракетного комплекса 9К38 «Игла».

На кадрах видно, как военнослужащий из переносного зенитно-ракетного комплекса берет на прицел летящий на малой высоте дрон и выпускает по нему ракету. В российских источниках утверждается, что дрон принадлежал Украине и приближался к объекту нефтяной инфраструктуры. Однако отдельные детали этих данных не были подтверждены независимыми источниками.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО уничтожила 9 беспилотников, летевших в сторону Москвы. По его словам, на местах падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб.

В тот же день Собянин заявил, что с 1 сентября по 5 октября в сторону Московской области летело около 10 тысяч дронов. По его утверждению, большинство из них были нейтрализованы в районах, удаленных от Москвы, а 862 были уничтожены при приближении к столице.