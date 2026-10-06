В США родилась двухголовая черепаха весом 5,2 грамма

·0·Мир
В США родилась двухголовая черепаха весом 5,2 грамма

В штате Массачусетс (США) на свет появился детеныш бугорчатой черепахи с двумя головами. Обнаружение необычного существа привлекло внимание специалистов.

Редкая черепаха весом всего 5,2 грамма была найдена на охраняемой природной территории в Уэллфлите. Позже ее передали специалистам Центра дикой природы Кейп-Код, расположенного в городе Барнстейбл.

Приняв крошечного и необычного подопечного, сотрудники центра начали внимательно наблюдать за его состоянием. Впоследствии специалисты опубликовали первые изображения редкой черепахи в социальных сетях.

«Наши ветеринары тщательно наблюдают за крошечной черепахой, чтобы лучше изучить, как функционируют ее две головы и тело», — сообщили представители центра.

Специалисты отмечают, что подобное необычное явление для них не совсем ново. За последние пять лет они сталкивались с подобными случаями появления двухголовых черепах всего дважды.

Сотрудники центра подчеркнули, что, несмотря на свою необычность, такие случаи позволяют получить важную информацию о животных.

«Хотя мы и раньше сталкивались с этой аномалией, каждый такой случай позволяет нам узнать больше об анатомии и физиологии этих удивительных животных», — отметили в центре.

В настоящее время специалисты регулярно контролируют состояние двухголовой черепахи. Команда уделяет особое внимание наблюдению за ее аппетитом, темпами роста и поведением.

«В настоящее время наша команда внимательно следит за аппетитом, ростом и поведением этого малыша», — добавили представители центра.

Одним из самых интересных моментов для специалистов является наблюдение за тем, как две головы и единственное тело черепахи функционируют в гармонии. Этот процесс может помочь глубже изучить анатомические и физиологические особенности существа.

Двухголовая черепахаЦентр дикой природы Кейп-КодУэллфлитМассачусетс
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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