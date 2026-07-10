В США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходом

·76·Мир
В США узбекистанский водитель обвиняется в ДТП со смертельным исходом

В США 42-летний узбекистанец Бехзод Асраров стал фигурантом уголовного дела после дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом. В аварии погиб 21-летний вратарь футбольной команды Массачусетского университета.

Согласно имеющимся данным, грузовик под управлением Асрарова столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился спортсмен. После этого грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, что привело к еще нескольким столкновениям.

В материалах следствия указано, что водитель прибыл в США в 2024 году по грин-карте. Из-за того, что он не владеет английским языком, сотрудники полиции общались с ним через онлайн-переводчик.

Асрарову также предъявлено обвинение в попытке сокрытия улик. По версии следствия, после аварии он снял видеорегистратор, а также повредил три телефона и устройство для учета рабочего времени. Предполагается, что таким образом он пытался скрыть данные о движении грузовика.

В настоящее время ему предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности и фальсификации доказательств.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс в США. Министр транспорта страны поднял вопрос о запрете на работу для водителей грузовиков, не владеющих английским языком.

Беҳзод АсраровАҚШМассачусетсЙТҲЮк машинасиФутболчи
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Nodirbek Razzokov
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