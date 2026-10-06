Европу ждет тяжелая зима: Предупреждение об энергетических ценах и 13-летнем антирекорде

В предстоящий зимний сезон регион Европейского союза столкнется с серьезными испытаниями и кризисным давлением на энергетическом рынке. Официальный представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен выступила перед журналистами в Брюсселе и открыто рассказала о реальных масштабах ожидаемых в Европе экономических трудностей.

Представитель ведомства подчеркнула, что чрезмерно высокие цены на топливо и электроэнергию по всему континенту неизбежно станут тяжелым бременем как для домашних хозяйств, так и для секторов промышленности.

«С точки зрения цен это будет чрезвычайно тяжелая зима»

Представитель Еврокомиссии оценила основные риски и вызовы осенне-зимнего периода следующим образом:

Двустороннее давление: Европейские потребители и производственный сектор одновременно столкнутся с сильным финансовым давлением из-за холодных температур, а также высокой стоимости природного газа и электроэнергии;

Необходимость координации: Признав, что ситуация сопряжена с высокими рисками, Брюссель потребовал от всех стран-членов союза максимальной солидарности и подготовки для того, чтобы пройти отопительный сезон без потерь.

Задействованы стратегические резервы: 100 миллионов баррелей топлива

В целях смягчения ценовых всплесков на рынке и защиты покупательской способности были приняты чрезвычайные финансовые решения:

Соглашение ЕС и Г7: Руководство союза совместно со странами «Большой семерки» полностью одобрило инициативу о выпуске на рынок из стратегических резервов 50 миллионов баррелей сырой нефти и 50 миллионов баррелей дизельного топлива ;

Цель — стабильность: Этот шаг направлен на то, чтобы в определенной степени сбалансировать цены на топливо для европейских граждан и субъектов предпринимательства.

13-летний антирекорд: Газохранилища заполнены всего на 63 процента

Самое большое беспокойство специалистов вызывает ситуация с подземными хранилищами газа в Европе:

Исторически низкий показатель: По состоянию на октябрь подземные хранилища газа по всему Европейскому союзу заполнены всего на 63 процента , что является самым минимальным показателем за последние 13 лет;

Дефицит поставок: На территории Европы, отказавшейся от российского природного газа, сжиженный природный газ (СПГ) и альтернативные маршруты поставок испытывают трудности с полным и недорогим покрытием сезонных потребностей.

Если зима окажется холоднее, чем ожидалось, ограниченный объем газа и растущие тарифы могут нанести серьезный удар не только по коммунальной сфере, но и по глобальной экономической конкурентоспособности Европы.