Евросоюз не выделил украинским фермерам 220 млн евро...

Европейский союз запрос Министерства аграрной политики и продовольствия Украины о выделении дополнительных 220 миллионов евро для поддержки фермеров, пострадавших из-за перебоев в работе портов, отклонил.

Об этом 20 августа изданию «Европейская правда» сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Какое решение принял Брюссель?

Представитель Европейской комиссии подтвердил, что был дан ответ на недавнее обращение министра сельского хозяйства Украины.

«В нашем ответе мы определили направления поддержки аграрного сектора Украины с использованием существующих механизмов», — заявил Маркус Ламмерт.

Таким образом, запрошенные Киевом дополнительные 220 миллионов евро выделены не будут.

Какую помощь сейчас получают украинские фермеры?

По словам представителя Европейской комиссии, украинские фермеры получают поддержку в рамках действующих программ Брюсселя.

Один из основных видов помощи — субсидирование процентных ставок по кредитам для сельскохозяйственных производителей.

Проблемы в портах резко сократили экспорт

Одной из главных проблем для аграрного сектора Украины остаются трудности с экспортом продукции через черноморские порты.

По данным Reuters, за первые две недели августа экспорт украинского зерна сократился на 75 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Почти полная остановка экспорта сельскохозяйственной продукции через черноморские порты может серьёзно повлиять на экономику Украины.

Какими могут быть последствия?

Столь резкое сокращение объёмов экспорта может усилить давление на доходы украинских фермеров, финансовое положение аграрных предприятий и валютные поступления страны.

Пока вместо дополнительных 220 миллионов евро Европейский союз предлагает использовать существующие механизмы финансовой поддержки .