Европейский континент переживает самый крупный и масштабный этап перевооружения со времен Второй мировой войны. Согласно новым аналитическим данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ) и альянсом НАТО, в 2026 году общие военные расходы европейских государств должны достичь 574 миллиардов евро.

Анализ цифр показывает, что если всего пять лет назад — в 2021 году — оборонный бюджет континента составлял 283 миллиарда евро, то за прошедший короткий период номинальный объем расходов вырос ровно на 103 процента.

Соотношение с ВВП и сравнительная динамика с США

Доля оборонных расходов в экономике также кардинально изменилась:

Резкий рост доли ВВП: если в 2021 году военные расходы составляли в среднем 1,64 процента валового внутреннего продукта (ВВП) Европы, то по итогам 2026 года этот показатель поднялся до 2,55 процента ;

Инвестиции в инфраструктуру: кроме того, государства-члены альянса направляют еще 1,4 процента ВВП на укрепление военной инфраструктуры, логистики и общей безопасности;

Опережающие темпы роста по сравнению с США: за последние пять лет Европа увеличила свои военные расходы на чистые 291 миллиард евро, удвоив их. Для сравнения, за тот же период оборонный бюджет США вырос на 28 процентов (в абсолютном выражении на 199 миллиардов евро).

Германия — лидер, а в странах Балтии и Польше наблюдается беспрецедентный скачок

В разрезе европейских стран наибольшие изменения в финансовом объеме наблюдаются в Германии:

2,6-кратный скачок Берлина: Германия остается явным лидером в Европе по общему объему военных расходов. Страна увеличила свой оборонный бюджет с 48 миллиардов евро в 2021 году до 125 миллиардов евро в 2026 году, то есть ровно в 2,6 раза;

Рекорд восточного фланга: в государствах, расположенных на восточных границах НАТО, рост приобрел еще более резкие темпы. Польша увеличила военный бюджет в 3,5 раза, Эстония — в 3,6 раза, а Литва — аж в 4,3 раза ;

Цель в 5 процентов достигнута первой: Польша и страны Балтии задолго досрочно фактически реализовали стратегический рубеж, определенный на саммите НАТО 2025 года, — план по доведению оборонных расходов до 5 процентов ВВП к 2035 году.

Взрывной рост доходов военно-промышленного комплекса

Резкое увеличение государственных закупок нашло яркое отражение и в финансовом обороте ведущих оборонных корпораций:

Европейская промышленность: выручка крупных европейских военно-промышленных компаний с годовым оборотом более 1 миллиарда евро выросла со 104 миллиардов евро в 2021 году до 166 миллиардов евро ;

Американские гиганты: выручка же оборонных корпораций США за этот период увеличилась с 311 миллиардов евро до 427 миллиардов евро.

По мнению экспертов, новый порядок, принятый в рамках НАТО — требование выделять 3,5 процента ВВП на основные военные нужды и 1,5 процента на кибербезопасность, защиту критической инфраструктуры и гражданскую подготовку, — обеспечит непрерывную адаптацию финансовой системы Европы к оборонному направлению в предстоящее десятилетие.