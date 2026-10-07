Венгрия прекратила сопротивление вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз
В европейской дипломатии завершился продолжавшийся несколько месяцев острый политический тупик. Представители Европейского Союза и официальный Будапешт достигли взаимной договоренности о проведении технического этапа переговоров по членству Украины и Молдовы в организации. Как сообщает авторитетный европейский портал Раппортеур со ссылкой на свои источники, Венгрия официально отменяет блокировку, которую она сохраняла с летнего сезона.
Это соглашение устранило одно из крупнейших дипломатических препятствий на пути полноценной интеграции восточноевропейских государств в Европейский Союз.
Следующий шаг: открытие двух важных переговорных кластеров
Достигнутый сторонами консенсус создает новое правовое поле для ускорения процесса:
Проект общих позиций: На следующей неделе государства-члены ЕС официально согласуют проект общих позиций по переговорам;
Открытие кластеров: Если этот документ будет одобрен, для Киева и Кишинева откроются сразу два основных переговорных кластера по членству — касающиеся внутреннего рынка и политики конкурентоспособности;
Надежда Брюсселя: Дипломаты ЕС выражают большую уверенность в том, что это решение будет единогласно принято всеми государствами-членами.
Задача Киева: закон от 12 октября и вопрос национальных меньшинств
Согласие Будапешта получено неслучайно — одно из главных условий связано с обеспечением прав национальных меньшинств:
Голосование в Верховной Раде: Брюссель и Будапешт ожидают, что Верховная Рада Украины 12 октября должна принять специальный законопроект о правах национальных меньшинств на получение образования;
Решение проблемы: Ожидается, что именно вступление в силу этого закона положит позитивный конец многолетним возражениям Венгрии по поводу образования венгерской диаспоры в Украине.
Инсайд Финанкиал Тимес: указание дипломатам от Петера Мадьяра
Ранее авторитетное британское издание Великобритания Финанкиал Тимес раскрыло важную информацию о новом политическом курсе премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра:
Глава венгерского правительства лично поручил дипломатам своей страны не препятствовать отправке уведомлений Украине и Молдове об открытии следующих двух блоков переговоров по вопросам внутреннего рынка и конкуренции;
Этот шаг демонстрирует переход Будапешта от прежней политики жесткого вето к этапу конструктивного диалога.
Этот исторический шаг Украины и Молдовы навстречу ЕС оценивается как решающее изменение на пути дальнейшего укрепления европейской архитектуры безопасности и региональной политической карты.
Комментарии 0
…