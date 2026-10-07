Венгрия прекратила сопротивление вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз

·5·Мир
Венгрия прекратила сопротивление вступлению Украины и Молдовы в Европейский Союз

В европейской дипломатии завершился продолжавшийся несколько месяцев острый политический тупик. Представители Европейского Союза и официальный Будапешт достигли взаимной договоренности о проведении технического этапа переговоров по членству Украины и Молдовы в организации. Как сообщает авторитетный европейский портал Раппортеур со ссылкой на свои источники, Венгрия официально отменяет блокировку, которую она сохраняла с летнего сезона.

Это соглашение устранило одно из крупнейших дипломатических препятствий на пути полноценной интеграции восточноевропейских государств в Европейский Союз.

Следующий шаг: открытие двух важных переговорных кластеров

Достигнутый сторонами консенсус создает новое правовое поле для ускорения процесса:

  • Проект общих позиций: На следующей неделе государства-члены ЕС официально согласуют проект общих позиций по переговорам;

  • Открытие кластеров: Если этот документ будет одобрен, для Киева и Кишинева откроются сразу два основных переговорных кластера по членству — касающиеся внутреннего рынка и политики конкурентоспособности;

  • Надежда Брюсселя: Дипломаты ЕС выражают большую уверенность в том, что это решение будет единогласно принято всеми государствами-членами.

Задача Киева: закон от 12 октября и вопрос национальных меньшинств

Согласие Будапешта получено неслучайно — одно из главных условий связано с обеспечением прав национальных меньшинств:

  • Голосование в Верховной Раде: Брюссель и Будапешт ожидают, что Верховная Рада Украины 12 октября должна принять специальный законопроект о правах национальных меньшинств на получение образования;

  • Решение проблемы: Ожидается, что именно вступление в силу этого закона положит позитивный конец многолетним возражениям Венгрии по поводу образования венгерской диаспоры в Украине.

Инсайд Финанкиал Тимес: указание дипломатам от Петера Мадьяра

Ранее авторитетное британское издание Великобритания Финанкиал Тимес раскрыло важную информацию о новом политическом курсе премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра:

  • Глава венгерского правительства лично поручил дипломатам своей страны не препятствовать отправке уведомлений Украине и Молдове об открытии следующих двух блоков переговоров по вопросам внутреннего рынка и конкуренции;

  • Этот шаг демонстрирует переход Будапешта от прежней политики жесткого вето к этапу конструктивного диалога.

Этот исторический шаг Украины и Молдовы навстречу ЕС оценивается как решающее изменение на пути дальнейшего укрепления европейской архитектуры безопасности и региональной политической карты.

Европейский Союз и УкраинаЕвропейский Союз и МолдоваВенгрияБудапешт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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