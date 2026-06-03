Джанни Инфантино и Флорентино Перес встретились на финале ЛЧ в Будапеште

Теплые встречи между высшими руководителями мирового футбола всегда находятся в центре внимания миллионов болельщиков. Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился впечатлениями от встречи с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, одной из самых влиятельных фигур в футбольном мире.

Эта встреча на высшем уровне состоялась после захватывающего финального матча нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА, прошедшего в Будапеште. Напомним, что в этом решающем поединке французский «ПСЖ» одолел английский «Арсенал» в серии пенальти и завоевал главный трофей.

Высокое уважение главы ФИФА к Флорентино Пересу

Джанни Инфантино опубликовал на своей официальной странице в социальных сетях фотографии со встречи с руководителем мадридского гранда, особо отметив заслуги Переса перед футболом:

«Я искренне рад встрече с Флорентино Пересом на великолепном финальном матче в Будапеште. Успехи этого человека в футбольном мире, его неоценимый вклад в развитие нашего общего вида спорта и глобальное влияние поистине огромны. Спасибо вам за неустанную работу, благодаря которой мадридский «Реал» продолжает сиять на мировой арене. Уверен, что с таким руководителем «Королевский клуб» ждут еще более яркие победы в будущем», — подчеркнул глава ФИФА.

Исторические корни: 122 года дружбы

В ходе беседы президент ФИФА также коснулся глубоких и многолетних исторических связей между организацией и мадридским клубом. Отмечается, что «Реал Мадрид» является одним из исторических основателей Международной федерации футбола — ФИФА, созданной ровно 122 года назад. Это наглядно демонстрирует, насколько прочным фундаментом обладают отношения между двумя сторонами.

Вскоре — к новым победам

Стоит отметить, что «Реал Мадрид» 36 раз становился чемпионом своей страны и признан самой успешной и титулованной командой среди клубов европейского континента.

Хотя «сливочные» участвовали в прошлогоднем Клубном чемпионате мира ФИФА, тот сезон им пришлось неожиданно завершить без крупных кубков и трофеев. Тем не менее, уверенные слова Инфантино стали своеобразным напутствием для мадридцев к возвращению к большим победам в новом сезоне.

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