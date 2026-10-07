Почему королева Норвегии Метте-Марит была отстранена от официальных мероприятий?

В норвежской королевской семье, считающейся одной из старейших династий Европы, завершается траур и начинается новая эпоха правления. Пресс-служба королевского двора объявила, что монарх и члены его семьи готовятся к возвращению к официальным общественным мероприятиям. Однако новая королева Метте-Марит по серьезным медицинским причинам не будет участвовать ни в каких публичных церемониях и мероприятиях до лета следующего года.

Сообщается, что это ограничение связано с длительным периодом восстановления после сложной хирургической операции — трансплантации легких, проведенной в июне.

Хокон ВИИИ начнет свою деятельность с внутренних проблем

Официальный траур, объявленный в королевстве в связи с кончиной предыдущего правителя, завершается 9 октября:

Приоритет внутренних встреч: Новый обладатель трона, 53-летний король Хокон ВИИИ в ближайшее время планирует провести ряд встреч внутри страны, в частности, лицом к лицу пообщаться с представителями различных слоев общества и простыми гражданами;

Зарубежные поездки приостановлены: Согласно заявлению королевского двора, на осень и зиму не запланировано никаких официальных зарубежных визитов или межгосударственных поездок — новый монарх сосредоточит все свое внимание на внутренних делах государства;

Здоровье королевы: Метте-Марит продолжит курс реабилитации под наблюдением врачей и, по предварительным заключениям, до лета следующего года освобождена от протокольных мероприятий.

Юная кронпринцесса возвращается в Австралию, а бывшая королева остается в строю

Остальные члены королевской семьи продолжат свою деятельность в следующем порядке:

Учеба Ингرید Александры: Следующая преемница трона, 22-летняя кронпринцесса Ингрид Александра в феврале отправится в Австралию. Она продолжит обучение в Сиднейском университете по направлению международных отношений и политической экономии;

Поддержка вдовствующей королевы: Супруга покойного Харальда В Соня продолжит участвовать в официальных церемониях и протокольных встречах двора, поддерживая своего сына.

Тяжелые утраты в монархии

В последние месяцы Норвегия пережила сразу два крупных траура:

Прощание со старейшим правителем: 28 августа на 90-м году жизни скончался король Харальд В, считавшийся старейшим правящим монархом мира;

Второй удар: Ровно через два дня после похорон короля из жизни ушла его 94-летняя сестра, принцесса Астрид Мод Ингеборг.

С завершением траура норвежский королевский двор под руководством Хокона ВИИИ вступает в новый этап управления, причем основное внимание общественности приковано к восстановлению здоровья новой королевы после сложной операции.