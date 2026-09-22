«Эпоха холодной войны возвращается»: США восстанавливают заброшенную военную базу в Гренландии

·89·Мир
«Эпоха холодной войны возвращается»: США восстанавливают заброшенную военную базу в Гренландии

Подписывается историческое и радикальное соглашение, которое полностью изменит глобальный геополитический баланс в бассейне Северного полюса и Атлантического океана. Влиятельное Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что США в рамках нового соглашения по безопасности с Данией и Гренландией планируют вновь открыть бывшую военную базу на юге Гренландии, которая не функционировала со времен холодной войны. Исторический документ, направленный на укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике, будет официально подписан между Данией, США и Гренландией. В торжественной церемонии примут участие Президент США Дональд Трамп, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

Основное внимание уделено городку Нарсарсуак, население которого сократилось до нескольких десятков человек с тех пор, как США закрыли свою военную базу «Блуие Вест Оне» в 1950-х годах; теперь он будет ремилитаризован. Кроме того, планируется размещение американского военного контингента на базе Местерсвиг на восточном побережье острова, которую в настоящее время использует датский патруль на собачьих упряжках. Ранее Дональд Трамп объявил о достижении бессрочной сделки с Данией по контролю над безопасностью Гренландии, заявив, что Вашингтон берет на себя полный контроль над безопасностью острова без каких-либо финансовых затрат, а Пентагон немедленно разместит там крупный контингент.

Итак, почему Вашингтон в спешном порядке «пробуждает» инфраструктуру холодной войны в Арктике, каким ударом по амбициям России и Китая в отношении Северного морского пути станет бессрочное соглашение и превратятся ли ледники Гренландии снова в крупный военный плацдарм?

«Бессрочный контроль, пробуждение Нарсарсуака и контингент Пентагона»: 5 ключевых пунктов исторического соглашения

Самые резонансные аспекты соглашения между Белым домом и Данией по Гренландии:

  • Восстановление базы «Блуие Вест Оне»: Историческая авиабаза США в Нарсарсуаке, заброшенная с 1950-х годов, будет превращена в современный военный объект;

  • Восточное побережье — американские солдаты в Местерсвиге: На базу, где ранее служили только датские патрули на упряжках, будут переброшены спецподразделения Пентагона;

  • Бессрочный контроль Трампа без затрат: Президент США сообщил, что Вашингтон берет безопасность острова на себя без каких-либо лишних выплат и немедленно вводит контингент;

  • Трехсторонний саммит: Для подписания соглашения Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен собрались за одним столом;

  • Секретные детали: Условия соглашения не были полностью раскрыты, тонкости и численность контингента будут уточняться поэтапно после подписания документа.

Военная трансформация в Гренландии: Сравнение исторической ситуации и новых планов США

Показатели баланса безопасности на главном острове Арктики:

Критерии и параметры

Ситуация после 1950-х годов

Новое трехстороннее соглашение (Новый этап)

Южный регион (Нарсарсуак)

Заброшенная «Блуие Вест Оне», несколько десятков жителей

Восстановление в качестве стратегической военной базы США

Восточный регион (Местерсвиг)

Только датский патруль на собачьих упряжках

Размещение полного военного контингента Пентагона

Статус и срок соглашения

Ограниченные соглашения и существующие базы

Договор о бессрочном контроле в пользу США

Финансовые условия

Были аренда и различные расходы для США

Без каких-либо финансовых затрат для Вашингтона

Географический охват

Местный контроль и малочисленные силы

Военная безопасность всей Арктики и Северной Атлантики

Основная цель

Отслеживание советских бомбардировщиков прошлого

Полная блокировка действий России и Китая в Арктике

Геополитика и экспертиза военной стратегии: Почему Гренландия сегодня стала центром силы?

Выводы международных военных экспертов и геополитических аналитиков:

  • Борьба за Северный морской путь и богатства Арктики: Открывающийся из-за таяния ледников Северный морской коридор и триллионы долларов редкоземельных металлов в недрах острова стали приоритетным направлением национальной безопасности США;

  • Барьер для гиперзвукового оружия России: Кратчайшие баллистические и авиационные маршруты к континенту США через Северный полюс проходят именно над Гренландией; восстановление баз значительно укрепит систему противоракетной обороны (ПРО) США;

  • Дипломатический компромисс с Данией: Трамп ранее открыто выражал желание «купить» Гренландию, что вызвало дипломатический скандал; новая трехсторонняя формула удовлетворила интересы Вашингтона не через покупку земли, а через бессрочный военный контроль;

  • Полное доминирование в Северной Атлантике: Возобновление работы баз Местерсвиг и Нарсарсуак позволит НАТО и Пентагону полностью взять под контроль пути выхода Северного флота России в Атлантику (пролив ГИУК).

Это соглашение, подписываемое Дональдом Трампом, Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном, официально превращает Арктику в самый горячий геополитический полигон КсКсИ века.

Как вы считаете, станет ли установление США бессрочного военного контроля в Гренландии началом новой гонки вооружений в Арктике? Как вы оцениваете то, что Трамп договорился с Данией и Гренландией о получении баз без каких-либо финансовых выплат? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим резонансным геополитическим анализом, меняющим карту мира, со всеми своими друзьями и любителями международных новостей!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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