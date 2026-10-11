Королева Таиланда совершила свой первый самостоятельный полет на истребителе Грипен (видео)

Королева Таиланда Сутхида 8 октября совершила первый самостоятельный полет на истребителе ДжАС 39К Грипен. Полет прошел на военной авиабазе Wing 7, расположенной в провинции Сураттхани на юге страны. За этим событием лично наблюдал король Маха Вачиралонгкорн.

Перед полетом королева проверила техническое состояние самолета, ознакомилась с планом полета и выполнила установленную программу тренировок. Она провела в воздухе 41 минуту и успешно посадила самолет. По завершении полета король поздравил ее, вручив букет цветов и почетный золотой значок, который вручается летчикам, летавшим на самолете Грипен.

Сутхида серьезно готовилась к этому полету. В июне и июле 2026 года она прошла теоретическую подготовку и тренировки на случай чрезвычайных ситуаций, а также выполнила 20 занятий на летном тренажере. Перед своим первым самостоятельным полетом она также провела в воздухе более 10 часов на двухместном самолете ДжАС 39Д Грипен.

Общий налет королевы на различных типах воздушных судов составляет более 1 188 часов. Она также управляла пассажирскими самолетами Boeing 737 и сопровождала короля в качестве второго пилота во время некоторых официальных поездок.

Это событие стало важным этапом в авиационной подготовке Сутхиды. Она также вошла в историю как первая женщина-пилот в Таиланде, управлявшая истребителем Грипен.