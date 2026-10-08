9-летний китайский мальчик собрал кубик Рубика за 2,51 секунды и побил мировой рекорд (видео)

·62·Мир
9-летний китайский мальчик собрал кубик Рубика за 2,51 секунды и побил мировой рекорд (видео)

В мире спидкубинга (скоростной сборки кубика Рубика) зафиксирован новый исторический результат, раздвинувший границы человеческого интеллекта и скорости реакции. 9-летний китаец Сюани Гэн на официальных соревнованиях собрал кубик с невероятным показателем — за 2,51 секунды, став обладателем очередного мирового рекорда.

Этот фантастический результат, зафиксированный на турнирном табло, вернул юному вундеркинду статус самого быстрого спидкубера планеты и поразил специалистов этого вида спорта.

Возвращение на трон и преодоление 3-секундного барьера

Рекорд Сюани Гэна — это не просто случайность, а результат многолетних упорных тренировок:

  • Первый триумф в 7 лет: Сюани впервые установил лучший результат в мире всего в 7 лет, привлечив внимание специалистов;

  • Конкуренция и ответный удар: Позже его показатель был побит другими соперниками, которые впервые в истории преодолели 3-секундный рубеж и показали результат 2,76 секунды;

  • Преимущество в четверть секунды: 9-летний мастер не сдался и, сбросив с предыдущего рекорда целую четверть секунды (0,25 секунды), сократил время до 2,51 секунды.

Секундные движения пальцев: Как этого удалось достичь?

Результат в 2,51 секунды по спидкубингу требует алгоритмов, которые трудно уловить человеческому глазу, и высочайшей концентрации:

  • Предварительный расчет: Согласно правилам соревнований, после получения кубика участнику требуется за несколько секунд мысленно спланировать все комбинации;

  • Тысячные доли секунды: С того момента, как Сюани нажал кнопку старта, он безупречно выполнял более 10 поворотов в секунду и коснулся финальной стоп-панели.

Этот показатель 9-летнего Сюани Гэна открыл новую рекордную веху в истории современного спидкубинга и в очередной раз доказал, что детский интеллектуальный потенциал не имеет границ.

Сюани Гэнспидкубинг251 секундыКитай
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Оскорбивший или унизивший ученика учитель будет оштрафован на 2,2 млн сумов!Оскорбивший или унизивший ученика учитель будет оштрафован на 2,2 млн сумов!13 сентября 09:456-летняя китайская девочка установила мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 4 секунды!6-летняя китайская девочка установила мировой рекорд, собрав кубик Рубика за 4 секунды!23 сентября 14:59Обоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернетеОбоноровали дом блогерши, хваставшейся богатством в интернетеСегодня 10:29Женщина хотела исправить челюсть, но ее лицо серьезно изменилосьЖенщина хотела исправить челюсть, но ее лицо серьезно изменилосьСегодня 10:20В камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов летВ камнях пирамид обнаружен новый вид крокодила возрастом 45 миллионов летСегодня 10:118 октября — Важные события, изменившие мировой календарь, праздники и исторические даты8 октября — Важные события, изменившие мировой календарь, праздники и исторические датыСегодня 09:41
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?