9-летний китайский мальчик собрал кубик Рубика за 2,51 секунды и побил мировой рекорд (видео)

В мире спидкубинга (скоростной сборки кубика Рубика) зафиксирован новый исторический результат, раздвинувший границы человеческого интеллекта и скорости реакции. 9-летний китаец Сюани Гэн на официальных соревнованиях собрал кубик с невероятным показателем — за 2,51 секунды, став обладателем очередного мирового рекорда.

Этот фантастический результат, зафиксированный на турнирном табло, вернул юному вундеркинду статус самого быстрого спидкубера планеты и поразил специалистов этого вида спорта.

Возвращение на трон и преодоление 3-секундного барьера

Рекорд Сюани Гэна — это не просто случайность, а результат многолетних упорных тренировок:

Первый триумф в 7 лет: Сюани впервые установил лучший результат в мире всего в 7 лет, привлечив внимание специалистов;

Конкуренция и ответный удар: Позже его показатель был побит другими соперниками, которые впервые в истории преодолели 3-секундный рубеж и показали результат 2,76 секунды;

Преимущество в четверть секунды: 9-летний мастер не сдался и, сбросив с предыдущего рекорда целую четверть секунды (0,25 секунды), сократил время до 2,51 секунды.

Секундные движения пальцев: Как этого удалось достичь?

Результат в 2,51 секунды по спидкубингу требует алгоритмов, которые трудно уловить человеческому глазу, и высочайшей концентрации:

Предварительный расчет: Согласно правилам соревнований, после получения кубика участнику требуется за несколько секунд мысленно спланировать все комбинации;

Тысячные доли секунды: С того момента, как Сюани нажал кнопку старта, он безупречно выполнял более 10 поворотов в секунду и коснулся финальной стоп-панели.

Этот показатель 9-летнего Сюани Гэна открыл новую рекордную веху в истории современного спидкубинга и в очередной раз доказал, что детский интеллектуальный потенциал не имеет границ.