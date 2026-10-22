Американский студент установил рекорд по сборке кубика Рубика с завязанными глазами

Американский спидкубер Томми Черри обновил рекорд Гиннесса по сборке кубика Рубика с завязанными глазами. Ему удалось довести средний результат времени сборки кубика размером 3×3×3 до 13,97 секунды.

Данный результат был зафиксирован на соревнованиях Хефеи Аугуст Опен 2026 в Китае. Таким образом, Черри побил предыдущий рекорд в 14,05 секунды, принадлежавший австралийцу Чарли Эггинсу.

Томми и раньше показывал высокие результаты по сборке кубика с завязанными глазами. На одном из соревнований в США он собрал кубик за 11,56 секунды.

Родившийся в 2005 году Черри увлекся сборкой кубика Рубика после просмотра обучающего видео в 2015 году. Спустя несколько недель он принял участие в своем первом официальном соревновании.

В настоящее время он учится в Университете штата Флорида и считается одним из сильнейших спидкуберов мира. В 2023 году Черри завоевал чемпионский титул Всемирной ассоциации кубика по сборке с завязанными глазами. Он также является чемпионом США и Северной Америки, а также обладателем серебряной медали чемпионата мира 2025 года.