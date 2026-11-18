Холанд наказал Данию на последних минутах: тренер открыто обвинил своих игроков
Сборная Дании была очень близка к победе в матче против Норвегии, ведя в счете 2:0. Однако хозяева не смогли удержать преимущество, пропустили три гола и уступили со счетом 2:3. Гол Эрлинга Холанда с пенальти на 90+5-й минуте не только принес Дании поражение, но и лишил ее шансов на плей-офф. После матча главный тренер Брайан Ример открыто раскритиковал своих футболистов.
«Мы не можем винить никого, кроме самих себя»
Матч Дания — Норвегия, прошедший в Копенгагене в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций, превратился в настоящую футбольную драму.
Хозяева начали встречу блестяще. На 11-й минуте Расмус Хёйлунн открыл счет, а спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил второй гол. Уже к 14-й минуте, ведя 2:0, датские болельщики начали верить в победу.
Однако Норвегия не сдалась. Эрлинг Холанд сократил отставание на 37-й минуте, а Мартин Эдегор сравнял счет на 83-й минуте.
Самый драматичный момент встречи произошел в компенсированное время. На 90+5-й минуте Холанд реализовал пенальти, принеся Норвегии победу со счетом 3:2.
После игры главный тренер Дании Брайан Ример объяснил поражение тем, что футболисты не следовали тактическим установкам.
«После игры я сказал футболистам, что сегодня мы не можем винить никого, кроме самих себя. Когда слишком много игроков, вышедших на поле, не следуют намеченному плану, в конечном итоге получаешь соответствующий результат», — приводит слова Римера пресс-служба УЕФА.
Даже преимущество в два гола не спасло Данию
Для сборной Дании тяжесть этого поражения связана не только с потерянными очками. Команда имела возможность контролировать ход встречи, ведя 2:0, но не выдержала давления Норвегии.
В итоге Дания завершила групповой этап на третьем месте после Португалии и Норвегии. Это лишило команду возможности выйти в стадию плей-офф.
Холанд стал героем Норвегии
Для Норвегии эта победа имела огромное значение. Холанд не только спас свою команду от поражения, но и благодаря пенальти на последних минутах обеспечил путевку в плей-офф.
Таким образом, преимущество Дании в два мяча улетучилось за считанные минуты, а Норвегия, проявив волю и стойкость, добилась решающей победы. Для Римера же этот матч стал сигналом о необходимости пересмотра тактической дисциплины и командной ответственности игроков.
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