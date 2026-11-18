Сборная Дании была очень близка к победе в матче против Норвегии, ведя в счете 2:0. Однако хозяева не смогли удержать преимущество, пропустили три гола и уступили со счетом 2:3. Гол Эрлинга Холанда с пенальти на 90+5-й минуте не только принес Дании поражение, но и лишил ее шансов на плей-офф. После матча главный тренер Брайан Ример открыто раскритиковал своих футболистов.

«Мы не можем винить никого, кроме самих себя»

Матч Дания — Норвегия, прошедший в Копенгагене в рамках последнего тура группового этапа Лиги наций, превратился в настоящую футбольную драму.

Хозяева начали встречу блестяще. На 11-й минуте Расмус Хёйлунн открыл счет, а спустя три минуты Пьер-Эмиль Хёйбьерг забил второй гол. Уже к 14-й минуте, ведя 2:0, датские болельщики начали верить в победу.

Однако Норвегия не сдалась. Эрлинг Холанд сократил отставание на 37-й минуте, а Мартин Эдегор сравнял счет на 83-й минуте.