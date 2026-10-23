Странное преступление: Мужчина привязал жену скотчем на 45 минут и смотрел футбол

·57·Мир
Странное преступление: Мужчина привязал жену скотчем на 45 минут и смотрел футбол

В городе Ричмонд, штат Вирджиния (США), произошел необычный и резонансный случай, связанный с домашним насилием. 64-летний гражданин был задержан полицией по обвинению в том, что он привязал свою законную супругу к стулу, чтобы она не мешала ему смотреть спортивную трансляцию.

Инцидент привлек широкое внимание местных жителей и средств массовой информации, а также вызвал бурные обсуждения.

45 минут в подвале: Как произошло событие?

Согласно показаниям потерпевшей женщины, данным правоохранительным органам, инцидент произошел в частном доме семьи:

  • Связывание скотчем: 64-летний Терри Уорд усадил жену на стул, крепко связал ее скотчем (клейкой лентой) и оставил в подвале дома;

  • Время и травмы: Женщина оставалась в неподвижном, связанном состоянии от 30 до 45 минут;

  • Вещественные доказательства: Прибывшие по вызову сотрудники полиции официально зафиксировали покраснения и следы ссадин на руках потерпевшей, а также остатки скотча на ее теле.

«Моей целью было просто спокойно посмотреть футбол»: Признание подозреваемого

Задержанный Терри Уорд не стал отрицать свои действия, однако приведенное им оправдание поразило даже следователей:

  • Пределы любви к спорту: Мужчина на допросе заявил, что хотел посмотреть матч по американскому футболу (NFL) без каких-либо шумов и в полном спокойствии, поэтому решил привязать супругу;

  • Угроза законного наказания: Это оправдание не смогло стать смягчающим фактором перед законом. В настоящее время Терри Уорду предъявлены официальные обвинения по статьям о домашнем насилии и незаконном ограничении свободы личности.

РичмондТерри Уорддомашнее насилиеамериканский футбол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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