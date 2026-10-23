Странное преступление: Мужчина привязал жену скотчем на 45 минут и смотрел футбол

В городе Ричмонд, штат Вирджиния (США), произошел необычный и резонансный случай, связанный с домашним насилием. 64-летний гражданин был задержан полицией по обвинению в том, что он привязал свою законную супругу к стулу, чтобы она не мешала ему смотреть спортивную трансляцию.

Инцидент привлек широкое внимание местных жителей и средств массовой информации, а также вызвал бурные обсуждения.

45 минут в подвале: Как произошло событие?

Согласно показаниям потерпевшей женщины, данным правоохранительным органам, инцидент произошел в частном доме семьи:

Связывание скотчем: 64-летний Терри Уорд усадил жену на стул, крепко связал ее скотчем (клейкой лентой) и оставил в подвале дома;

Время и травмы: Женщина оставалась в неподвижном, связанном состоянии от 30 до 45 минут;

Вещественные доказательства: Прибывшие по вызову сотрудники полиции официально зафиксировали покраснения и следы ссадин на руках потерпевшей, а также остатки скотча на ее теле.

«Моей целью было просто спокойно посмотреть футбол»: Признание подозреваемого

Задержанный Терри Уорд не стал отрицать свои действия, однако приведенное им оправдание поразило даже следователей: