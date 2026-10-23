В США отец сам принял роды у своей жены до приезда врачей (видео)

·65·Мир
В США отец сам принял роды у своей жены до приезда врачей (видео)

В социальных сетях широкое распространение получило видео из одной больницы в США, запечатлевшее процесс родов. На кадрах видно, что ребенок появляется на свет быстрее, чем ожидалось, и отец принимает его своими руками.

На видео ситуация меняется неожиданно из-за того, что у женщины ускорился процесс родов. Пока медперсонал готовился, показалась головка ребенка. Тогда отец быстро сориентировался в ситуации и бережно принял свою маленькую дочку.

На кадрах запечатлено, как мужчина прижимает новорожденную к груди. Этот случай привлек внимание интернет-пользователей и вызвал множество теплых откликов.

Мама ребенка оставила комментарий в социальных сетях, выразив благодарность медсестре. По ее словам, все произошло настолько быстро, что муж невольно бросился на помощь. Также сообщается, что состояние матери и ребенка хорошее.

Новорожденную назвали Селин (Келине).

родысоциальные сетиСелин
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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