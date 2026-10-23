В Ташкенте при строительстве обрушилась стена, повреждены надгробия на Боткинском кладбище

·58·Общество
В Ташкенте при строительстве обрушилась стена, повреждены надгробия на Боткинском кладбище

На Боткинском кладбище в Ташкенте во время строительных работ обрушилась стена. В результате были повреждены несколько надгробий. Об этом сообщили в хокимияте города Ташкента.

Согласно предварительным данным, инцидент произошел в ходе строительных работ на территории бывшего завода шампанских вин. Стена, отделяющая стройплощадку от Боткинского кладбища, рухнула, повредив несколько надгробий в последнем ряду 15-го сектора кладбища. По информации хокимията, места захоронений не были обнажены.

В настоящее время хокимият города Ташкента и Управление благоустройства города взяли ситуацию под контроль. Сообщается, что деталям происшествия и действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка, а виновные привлечены к ответственности в установленном порядке.

«Мы с пониманием относимся к горечи и претензиям близких усопших. Память об ушедших и чувства их близких должны пользоваться безусловным уважением», — говорится в сообщении хокимията.

Отмечается, что на заказчика и подрядную организацию возложена обязанность по устранению последствий обрушения и восстановлению поврежденных надгробий. Они пообещали завершить восстановительные работы до конца недели. Ход работ будет находиться под контролем хокимията.

Боткинское кладбищехокимият Ташкентастроительные работы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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