Будут ли богатые в Казахстане платить больше налогов? Токаев предложил прогрессивную налоговую систему

·75·Мир
Будут ли богатые в Казахстане платить больше налогов? Токаев предложил прогрессивную налоговую систему

В Казахстане предпринимается важный политический шаг на пути к обеспечению социальной и экономической справедливости. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к народу подчеркнул, что богатые граждане и лица с высокими доходами должны платить налоги по повышенным ставкам.

По словам главы государства, пришло время перейти к новому, прогрессивному этапу налогообложения в зависимости от размера дохода, чтобы сократить имущественное расслоение в обществе и справедливо распределить поступления в государственный бюджет.

«Речь идет о справедливости»: основная позиция Токаева

В своем выступлении лидер Казахстана особо подчеркнул суть ожидаемых реформ в налоговой системе:

  • Честный и соразмерный вклад: «Речь идет о том, чтобы каждый гражданин вносил соразмерный и честный вклад в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», — открыто заявил глава государства;

  • Повышенная ставка для владельцев крупных доходов: Согласно предлагаемому механизму, для лиц с высокими доходами и владельцев крупного капитала налоговые ставки будут установлены выше, чем для обычных граждан;

  • Стратегия долгосрочного развития государства: Данная налоговая политика является неотъемлемой частью масштабной национальной программы, направленной на развитие Казахстана в ближайшей перспективе и повышение благосостояния населения.

Что даст реформа экономике Казахстана?

По мнению экспертов, повышение налоговых ставок для богатых даст толчок ряду позитивных изменений:

  • Смягчение социального неравенства: Появится возможность облегчить налоговое бремя для малообеспеченных и среднего класса, направляя часть доходов богатого слоя населения на нужды общества;

  • Увеличение бюджетных поступлений: Дополнительно собранные средства будут направлены на финансирование проектов в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры;

  • На пути к справедливому обществу: Будет обеспечено, чтобы плоды экономического развития не концентрировались в руках узкого круга элиты, а служили интересам всего народа.

Эта смелая реформа, выдвинутая Касым-Жомартом Токаевым, является одной из важнейших инициатив по переходу к прогрессивной налоговой системе среди соседних государств, и ожидается, что ее законодательная база будет разработана в ближайшее время.

КазахстанКасым-Жомарт Токаевналоговая реформапрогрессивный налог
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Резкая критика от Токаева: армия застряла в прошлом, генералам неизбежно грозит наказаниеРезкая критика от Токаева: армия застряла в прошлом, генералам неизбежно грозит наказание28 сентября 07:53"ООН теряет свое влияние": Токаев призвал к коренной реформе Совета Безопасности"ООН теряет свое влияние": Токаев призвал к коренной реформе Совета Безопасности13 сентября 18:02Прямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную КореюПрямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную Корею14 сентября 13:30В Казахстане вступила в силу новая Конституция: система власти меняетсяВ Казахстане вступила в силу новая Конституция: система власти меняется1 июля 00:42«Заморозка войны и Стамбул 2.0»: Токаев озвучил Путину такое предложение«Заморозка войны и Стамбул 2.0»: Токаев озвучил Путину такое предложение26 июля 05:52Президент Казахстана Токаев раскритиковал мужские объятия и поцелуи при встречеПрезидент Казахстана Токаев раскритиковал мужские объятия и поцелуи при встрече25 августа 06:12
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
В Турции нашли Ноев ковчег? Ученые обнаружили под землей тоннели
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов