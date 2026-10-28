Будут ли богатые в Казахстане платить больше налогов? Токаев предложил прогрессивную налоговую систему

В Казахстане предпринимается важный политический шаг на пути к обеспечению социальной и экономической справедливости. Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем очередном обращении к народу подчеркнул, что богатые граждане и лица с высокими доходами должны платить налоги по повышенным ставкам.

По словам главы государства, пришло время перейти к новому, прогрессивному этапу налогообложения в зависимости от размера дохода, чтобы сократить имущественное расслоение в обществе и справедливо распределить поступления в государственный бюджет.

«Речь идет о справедливости»: основная позиция Токаева

В своем выступлении лидер Казахстана особо подчеркнул суть ожидаемых реформ в налоговой системе:

Честный и соразмерный вклад: «Речь идет о том, чтобы каждый гражданин вносил соразмерный и честный вклад в развитие нашей страны. Речь идет о справедливости», — открыто заявил глава государства;

Повышенная ставка для владельцев крупных доходов: Согласно предлагаемому механизму, для лиц с высокими доходами и владельцев крупного капитала налоговые ставки будут установлены выше, чем для обычных граждан;

Стратегия долгосрочного развития государства: Данная налоговая политика является неотъемлемой частью масштабной национальной программы, направленной на развитие Казахстана в ближайшей перспективе и повышение благосостояния населения.

Что даст реформа экономике Казахстана?

По мнению экспертов, повышение налоговых ставок для богатых даст толчок ряду позитивных изменений:

Смягчение социального неравенства: Появится возможность облегчить налоговое бремя для малообеспеченных и среднего класса, направляя часть доходов богатого слоя населения на нужды общества;

Увеличение бюджетных поступлений: Дополнительно собранные средства будут направлены на финансирование проектов в сфере образования, здравоохранения и инфраструктуры;

На пути к справедливому обществу: Будет обеспечено, чтобы плоды экономического развития не концентрировались в руках узкого круга элиты, а служили интересам всего народа.

Эта смелая реформа, выдвинутая Касым-Жомартом Токаевым, является одной из важнейших инициатив по переходу к прогрессивной налоговой системе среди соседних государств, и ожидается, что ее законодательная база будет разработана в ближайшее время.