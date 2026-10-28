Узбекистанцы могут вновь получить возможность безвизового въезда в Таиланд

·47·Узбекистан
Узбекистанцы могут вновь получить возможность безвизового въезда в Таиланд

Правительство Таиланда предлагает разрешить гражданам Узбекистана безвизовый въезд в страну на срок до 15 дней. Рассмотрение этой инициативы запланировано на 9 ноября в рамках заседания Комитета по визовой политике.

Если предложение будет одобрено, узбекистанцы смогут посещать Таиланд без визы на срок до 15 дней. Это создаст дополнительные удобства для туристов, планирующих отдых в этой стране.

Напомним, что ранее Таиланд отменил безвизовый режим для граждан Узбекистана. С 15 сентября от узбекистанцев, желающих посетить страну, требуется предварительное оформление визы.

Из-за трудностей, связанных с получением виз, некоторые туристические компании в Узбекистане начали уделять больше внимания другим направлениям, в частности, Вьетнаму.

На данный момент информации об одобрении предложения по восстановлению безвизового режима нет.

Таиландбезвизовый режимУзбекистан-Таиландтуристическая виза
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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