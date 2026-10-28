В Узбекистане уровень смертности упал до самого низкого показателя за последние пять лет

·49·Узбекистан
В Узбекистане уровень смертности упал до самого низкого показателя за последние пять лет

В Узбекистане в январе–сентябре 2026 года было зарегистрировано 123,4 тысячи случаев смерти. Об этом сообщается в демографическом отчете Национального статистического комитета, опубликованном 27 октября.

Согласно отчету, за аналогичный период 2025 года было зафиксировано 132,2 тысячи случаев смерти. За первые девять месяцев текущего года этот показатель снизился на 8,8 тысячи, или почти на 6,7 процента. Коэффициент смертности составил 4,2 промилле.

По распределению по полу, 68,5 тысячи умерших, или 55,5 процента, составили мужчины, а 54,9 тысячи, или 44,5 процента — женщины. Таким образом, смертность среди мужчин оказалась на 13,6 тысячи выше, чем среди женщин.

По месту проживания 65,7 тысячи умерших, то есть 53,2 процента, проживали в городах, а 57,7 тысячи, или 46,8 процента — в сельской местности.

При этом в январе–сентябре 2026 года в стране родилось 638,6 тысячи детей. Это на 26 тысяч меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате разницы между показателями рождаемости и смертности естественный прирост населения составил 515,2 тысячи человек.

По данным Национального статистического комитета, количество случаев смерти за первые девять месяцев текущего года стало самым низким показателем среди аналогичных периодов за последние пять лет.

Национальное статистическое агентстводемографический отчетестественный прирост населенияпоказатели смертности
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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