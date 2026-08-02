Флорида перенаправляет средства на зарядку электромобилей на аэротакси

Правительство американского штата Флорида решило направить около 200 миллионов долларов федеральных средств, предназначенных для электромобилей, на создание инфраструктуры для нового вида транспорта — электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (еВТОЛ). Как сообщает издание иксбт.ком, этот шаг стал важным поворотом, направленным на развитие воздушного трафика в штате и снижение нагрузки на транспортную систему. Об этом сообщает сообщает Иксбт.ком.

Средства, выделенные в рамках программы Натионал Электрик Вехикле Инфраструктуре (НЭВИ), изначально предназначались для расширения сети зарядных станций для электромобилей. Это финансирование должно было осуществляться на основе принятого в США двухпартийного закона об инфраструктуре.

Однако Департамент транспорта Флориды (Флорида Департмент оф Транспортатион) не освоил выделенные средства вовремя. Чиновники отметили, что частные компании уже самостоятельно построили по всему штату достаточные сети зарядки для электромобилей, и в дополнительном государственном финансировании в этом направлении отпала необходимость.

Новые правила и инфраструктурный план

Возможность перенаправить средства на другие цели появилась после изменений, внесенных администрацией Дональда Трампа в правила программы НЭВИ. Согласно новым требованиям, штаты, полностью завершившие строительство основных зарядных коридоров, могут тратить средства на нужды зарядки электротранспорта на любых общественных дорогах или объектах общего пользования.

Власти штата планируют с помощью данного финансирования построить 32 специальные посадочные площадки для аппаратов вертикального взлета и обслуживающие их зарядные станции. Эти площадки предполагается разместить на территориях аэропортов, элитных жилых комплексов и гольф-клубов.

Перспективы воздушных такси

По данным издания Миами Хералд, будущая сеть воздушного транспорта будет рассчитана на короткие городские маршруты между ключевыми инфраструктурными объектами. Ожидается, что небольшие электрические летательные аппараты вместимостью до 4-5 человек помогут сократить пробки на автодорогах Флориды.

Тем не менее, сеть электрических аэротакси пока находится на начальной стадии развития. Хотя ряд стартапов в настоящее время работает над созданием серийных электрических летательных аппаратов, некоторые компании начали переключать свое внимание на нужды оборонной промышленности.