Таиланд возвращает безвизовый режим, чтобы не потерять узбекистанцев

·57·Мир
Таиланд возвращает безвизовый режим, чтобы не потерять узбекистанцев

Правительство Таиланда вынуждено пересмотреть свою визовую политику после резкого сокращения потока туристов из Узбекистана и изменения направлений туроператорами. Чтобы устранить потери на туристическом рынке, возникшие после отмены ранее действовавшего 60-дневного безвизового режима, королевство предложило новое послабление.

Министерство туризма страны выступило с инициативой о восстановлении 15-дневного безвизового режима для граждан Узбекистана, Мексики и Колумбии. Этот важный вопрос будет официально рассмотрен 9 ноября на заседании Комитета по визовой политике Таиланда.

Почему было принято такое решение?

Резкие изменения на туристическом рынке объясняются следующими факторами:

  • Последствия отмены от 15 сентября: Таиланд неожиданно отменил действовавший для граждан Узбекистана 60-дневный безвизовый режим с 15 сентября;

  • Сложности с получением визы: Усложнение процесса оформления и излишние временные затраты негативно повлияли на планы путешественников;

  • Резкая реакция туроператоров и альтернатива в виде Вьетнама: Крупные туристические фирмы в Узбекистане из-за визовых барьеров отменили туры в Таиланд и начали активно предлагать своим клиентам в качестве альтернативы вьетнамские курорты с более выгодными условиями;

  • Риск потери туристов: Переориентация потока узбекских туристов на другие азиатские страны побудила туристический бизнес и Министерство туризма Таиланда действовать незамедлительно.

Когда и как может вступить в силу новый порядок?

  • Безвизовый срок: Предлагается срок в 15 дней, который охватывает классический период отпуска и отдыха, а не 60 дней, как было ранее;

  • Дата принятия решения: Инициатива будет обсуждаться Комитетом по визовой политике 9 ноября и в случае одобрения будет утверждена соответствующими нормативными документами;

  • Широкий охват: Помимо Узбекистана, в этот список включены Мексика и Колумбия, граждане которых также, как ожидается, получат возможность безвизового въезда в Таиланд на срок до 15 дней.

Если предложение будет одобрено на заседании 9 ноября, узбекистанские туристы в осенне-зимний сезон смогут вновь свободно путешествовать на популярные курорты Таиланда, такие как Пхукет, Паттайя и другие, без лишних визовых хлопот.

Таиландбезвизовый режимтуризмУзбекистан-Таиланд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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