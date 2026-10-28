Таиланд возвращает безвизовый режим, чтобы не потерять узбекистанцев

Правительство Таиланда вынуждено пересмотреть свою визовую политику после резкого сокращения потока туристов из Узбекистана и изменения направлений туроператорами. Чтобы устранить потери на туристическом рынке, возникшие после отмены ранее действовавшего 60-дневного безвизового режима, королевство предложило новое послабление.

Министерство туризма страны выступило с инициативой о восстановлении 15-дневного безвизового режима для граждан Узбекистана, Мексики и Колумбии. Этот важный вопрос будет официально рассмотрен 9 ноября на заседании Комитета по визовой политике Таиланда.

Почему было принято такое решение?

Резкие изменения на туристическом рынке объясняются следующими факторами:

Последствия отмены от 15 сентября: Таиланд неожиданно отменил действовавший для граждан Узбекистана 60-дневный безвизовый режим с 15 сентября;

Сложности с получением визы: Усложнение процесса оформления и излишние временные затраты негативно повлияли на планы путешественников;

Резкая реакция туроператоров и альтернатива в виде Вьетнама: Крупные туристические фирмы в Узбекистане из-за визовых барьеров отменили туры в Таиланд и начали активно предлагать своим клиентам в качестве альтернативы вьетнамские курорты с более выгодными условиями;

Риск потери туристов: Переориентация потока узбекских туристов на другие азиатские страны побудила туристический бизнес и Министерство туризма Таиланда действовать незамедлительно.

Когда и как может вступить в силу новый порядок?

Безвизовый срок: Предлагается срок в 15 дней , который охватывает классический период отпуска и отдыха, а не 60 дней, как было ранее;

Дата принятия решения: Инициатива будет обсуждаться Комитетом по визовой политике 9 ноября и в случае одобрения будет утверждена соответствующими нормативными документами;

Широкий охват: Помимо Узбекистана, в этот список включены Мексика и Колумбия, граждане которых также, как ожидается, получат возможность безвизового въезда в Таиланд на срок до 15 дней.

Если предложение будет одобрено на заседании 9 ноября, узбекистанские туристы в осенне-зимний сезон смогут вновь свободно путешествовать на популярные курорты Таиланда, такие как Пхукет, Паттайя и другие, без лишних визовых хлопот.