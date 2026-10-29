В 15 ресторанах Италии стартует проект по отказу от телефонов во время семейных обедов

·52·Мир
В 15 ресторанах Италии стартует проект по отказу от телефонов во время семейных обедов

15 ресторанов на итальянском острове Сардиния примут участие в пилотном проекте, призывающем семьи не пользоваться телефонами и другими электронными устройствами во время еды. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Проект под названием «За столом без экранов» («А тавола сенза шерми») продлится один месяц. Его главная цель — побудить родителей и детей общаться друг с другом, не отвлекаясь на смартфоны во время приема пищи.

В рамках проекта семьям, отложившим свои телефоны, будет предоставлен специальный набор. В него войдут игры для совместного досуга с детьми, материалы для рисования, а также справочник с рекомендациями для родителей по использованию цифровых устройств.

Инициатива была разработана в сотрудничестве с уполномоченным по правам детей и подростков Сардинии Анной Кау и региональным отделением организации Фипе-Конфкоммеркио. Проект направлен на увеличение живого общения во время семейных трапез и предотвращение чрезмерного увлечения детей электронными устройствами.

Эксперимент первоначально будет проводиться в 15 ресторанах. Если результаты окажутся положительными, планируется добровольное расширение инициативы на другие заведения.

СардинияЗа столом без экрановАнна КауFipe-Confcommercio
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Ювентус» на Сардинии чудом ушел от поражения«Ювентус» на Сардинии чудом ушел от поражения12 октября 06:449-миллионная яхта затонула9-миллионная яхта затонула17 августа 14:0213 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь13 часов в туалете: в Бельгии депутат застрял и просидел запертым всю ночь17 сентября 21:46Таинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могилТаинственный ресторан в Индии: клиенты обедают среди могил2 сентября 22:24Тайка одновременно встречается с братьями-близнецамиТайка одновременно встречается с братьями-близнецами21 октября 08:55Обед у могилы: стали бы вы есть в ресторане, расположенном среди могил в Индии?Обед у могилы: стали бы вы есть в ресторане, расположенном среди могил в Индии?26 июля 08:33
ОбъявленияДля сотрудничества
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Цифровизируйте свой автосервис: не теряйте клиентов с Bip Business
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
Разница в весе двух младенцев, родившихся в один день, поразила всех
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
Город-привід в Китае: какую тайну скрывает заброшенный за 15 лет город?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
На рисовых полях «работают» утки: как они помогают фермерам?
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Заказанные 16 лет назад телефоны Нокиа наконец-то прибыли
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
Стало известно, что произойдет с планетами после гибели Солнца
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
38-летняя женщина ждет сразу четырех одинаковых мальчиков-близнецов
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества
Лжепророк из Ганы строит ковчеги для спасения человечества