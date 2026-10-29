В 15 ресторанах Италии стартует проект по отказу от телефонов во время семейных обедов

15 ресторанов на итальянском острове Сардиния примут участие в пилотном проекте, призывающем семьи не пользоваться телефонами и другими электронными устройствами во время еды. Об этом сообщает Те Гуардиан.

Проект под названием «За столом без экранов» («А тавола сенза шерми») продлится один месяц. Его главная цель — побудить родителей и детей общаться друг с другом, не отвлекаясь на смартфоны во время приема пищи.

В рамках проекта семьям, отложившим свои телефоны, будет предоставлен специальный набор. В него войдут игры для совместного досуга с детьми, материалы для рисования, а также справочник с рекомендациями для родителей по использованию цифровых устройств.

Инициатива была разработана в сотрудничестве с уполномоченным по правам детей и подростков Сардинии Анной Кау и региональным отделением организации Фипе-Конфкоммеркио. Проект направлен на увеличение живого общения во время семейных трапез и предотвращение чрезмерного увлечения детей электронными устройствами.

Эксперимент первоначально будет проводиться в 15 ресторанах. Если результаты окажутся положительными, планируется добровольное расширение инициативы на другие заведения.