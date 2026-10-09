В Китае мальчик упал между поездом и платформой (видео)

На Восточном вокзале Чэнду в китайской провинции Сычуань произошел неприятный инцидент. Садившийся в поезд вместе с матерью мальчик по неосторожности провалился в зазор между поездом и платформой.

Инцидент произошел 5 октября примерно в 12:31 по местному времени во время прибытия поезда Г8645 на вокзал. Дежурный сотрудник железнодорожной полиции Ли Яньцзюнь, заметив падение ребенка, немедленно бросился на помощь. Совместно с близкими мальчика он вытащил его из щели.

После этого медики осмотрели ребенка. Выяснилось, что серьезного вреда его здоровью нанесено не было. Позже мальчик продолжил путешествие вместе со своими родными.

Железнодорожная полиция призвала пассажиров внимательно следить за детьми во время посадки и высадки в поезд, а также обращать внимание на зазор между платформой и вагоном.