Крупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистерн
В Свердловской области России ночью произошло крупное техногенное происшествие: на территории Екатеринбургского городского округа 20 вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей, в результате чего сильный пожар охватил 7 цистерн. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Свердловской области.
По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в результате инцидента обошлось без пострадавших и погибших. Спасатели приняли экстренные меры для предотвращения распространения огня на большую площадь.
Подробности инцидента и ночное ЧП
Авария произошла на открытом участке между железнодорожными станциями Решёты и Седельниково:
Время и масштабы происшествия: 26 октября 2026 года в 02:21 по местному времени во время движения грузового поезда 20 вагонов сошли с рельсов, пламя охватило 7 цистерн с нефтепродуктами или горючими веществами;
54 вагона отведены в безопасное место: Спасательные группы и железнодорожники оперативно отцепили горящие вагоны от остальной части состава. В результате 54 неповрежденных и негоревших вагона были эвакуированы на безопасное расстояние;
Причины выясняются: В настоящее время эксперты и следственные органы изучают точные причины катастрофы, состояние рельсов или факторы технических неисправностей.
Ликвидация пожара: мобилизовано более 100 спасателейк
Для обуздания пламени и предотвращения взрыва других цистерн были брошены крупные силы:
Личный состав и техника: К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и тушению пожара всего было привлечено 106 сотрудников и 31 единица спецтехники;
Подразделения МЧС: Из них 58 человек — это личный состав МЧС России, которые борются с огнем с помощью 20 единиц специальной пожарной техники;
Возобновление движения: Специалисты сообщили, что после полной ликвидации пожара начнутся работы по подъему сошедших с рельсов вагонов и ремонту железнодорожных путей.
Комментарии 0
…