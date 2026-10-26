Крупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистерн

В Свердловской области России ночью произошло крупное техногенное происшествие: на территории Екатеринбургского городского округа 20 вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей, в результате чего сильный пожар охватил 7 цистерн. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Свердловской области.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в результате инцидента обошлось без пострадавших и погибших. Спасатели приняли экстренные меры для предотвращения распространения огня на большую площадь.

Подробности инцидента и ночное ЧП

Авария произошла на открытом участке между железнодорожными станциями Решёты и Седельниково:

Время и масштабы происшествия: 26 октября 2026 года в 02:21 по местному времени во время движения грузового поезда 20 вагонов сошли с рельсов, пламя охватило 7 цистерн с нефтепродуктами или горючими веществами;

54 вагона отведены в безопасное место: Спасательные группы и железнодорожники оперативно отцепили горящие вагоны от остальной части состава. В результате 54 неповрежденных и негоревших вагона были эвакуированы на безопасное расстояние;

Причины выясняются: В настоящее время эксперты и следственные органы изучают точные причины катастрофы, состояние рельсов или факторы технических неисправностей.

Ликвидация пожара: мобилизовано более 100 спасателей

Для обуздания пламени и предотвращения взрыва других цистерн были брошены крупные силы: