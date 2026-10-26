Крупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистерн

·117·Мир
Крупная железнодорожная авария в России: 20 вагонов сошли с рельсов, сгорели 7 цистерн

В Свердловской области России ночью произошло крупное техногенное происшествие: на территории Екатеринбургского городского округа 20 вагонов грузового поезда сошли с железнодорожных путей, в результате чего сильный пожар охватил 7 цистерн. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Свердловской области.

По данным пресс-службы Свердловской железной дороги, в результате инцидента обошлось без пострадавших и погибших. Спасатели приняли экстренные меры для предотвращения распространения огня на большую площадь.

Подробности инцидента и ночное ЧП

Авария произошла на открытом участке между железнодорожными станциями Решёты и Седельниково:

  • Время и масштабы происшествия: 26 октября 2026 года в 02:21 по местному времени во время движения грузового поезда 20 вагонов сошли с рельсов, пламя охватило 7 цистерн с нефтепродуктами или горючими веществами;

  • 54 вагона отведены в безопасное место: Спасательные группы и железнодорожники оперативно отцепили горящие вагоны от остальной части состава. В результате 54 неповрежденных и негоревших вагона были эвакуированы на безопасное расстояние;

  • Причины выясняются: В настоящее время эксперты и следственные органы изучают точные причины катастрофы, состояние рельсов или факторы технических неисправностей.

Ликвидация пожара: мобилизовано более 100 спасателей

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Для обуздания пламени и предотвращения взрыва других цистерн были брошены крупные силы:

  • Личный состав и техника: К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и тушению пожара всего было привлечено 106 сотрудников и 31 единица спецтехники;

  • Подразделения МЧС: Из них 58 человек — это личный состав МЧС России, которые борются с огнем с помощью 20 единиц специальной пожарной техники;

  • Возобновление движения: Специалисты сообщили, что после полной ликвидации пожара начнутся работы по подъему сошедших с рельсов вагонов и ремонту железнодорожных путей.

Свердловская областьЕкатеринбургжелезнодорожная аварияМЧС России
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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