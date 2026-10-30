В США хирург прооперировал пациента с помощью робота с расстояния 56 километров

В США была проведена необычная операция, продемонстрировавшая возможности новых технологий в медицине. Хирург, находясь в больнице на расстоянии 56 километров от пациента, успешно прооперировал больного раком с помощью роботизированной системы. Об этом сообщает АБК Невс.

Инцидент произошел в штате Флорида. 66-летний пациент находился в больнице АдвентХеалт в городе Миннеола. Хирург Випул Патель управлял операцией из медицинского центра АдвентХеалт Келебратион, расположенного примерно в 56 километрах от него.

С помощью роботизированной хирургической системы он дистанционно управлял специальными инструментами и провел операцию по удалению предстательной железы. При этом во время операции рядом с пациентом также находился другой квалифицированный хирург.

Операция завершилась успешно, состояние пациента стабилизировалось.

По словам хирурга Випула Пателя, такие технологии в будущем могут расширить доступ к сложным хирургическим услугам для жителей, проживающих вдали от крупных медицинских центров.

По мнению экспертов, дистанционная роботизированная хирургия может открыть новые возможности в сфере медицины.