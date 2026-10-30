Максим Глушенков отказался от сборной: не выйдет на поле в матче против Узбекистана

·60·Спорт
Максим Глушенков отказался от сборной: не выйдет на поле в матче против Узбекистана

Самая яркая звезда и лучший бомбардир текущего сезона Российской Премьер-лиги, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков отказался от участия в ноябрьских сборах национальной команды.

Талантливый форвард, который в 2026 году принял участие в 6 матчах в составе сборной России и стал автором одного гола в игре против Намибии, лично обратился к главному тренеру Валерию Карпину с просьбой не включать его в заявку на предстоящие сборы. Этот демарш вызвал бурные дискуссии в футбольном сообществе.

Резкая реакция Бубнова: «Команда — не собственность главного тренера»

Бывший легендарный защитник сборной СССР Александр Бубнов в своем выступлении в программе «Коммент.Шоу» встал на защиту решения футболиста, подчеркнув следующие важные аспекты:

  • Фактор тренера: «Национальная сборная, какой бы она ни была, считается командой главного тренера. Придет другой тренер — команда полностью изменится. Я лично сталкивался с такими ситуациями», — отметил Бубнов;

  • Отсутствие права на принуждение: Эксперт отметил, что любой футболист, даже если он суперзвезда мирового масштаба, имеет право приостановить карьеру в сборной или взять паузу, и никто не имеет права его принуждать;

  • Возможное возвращение в будущем: Было заявлено, что если в будущем в сборную придет другой тренер, он сможет поговорить с футболистом и убедить его вернуться.

Предстоящие испытания в Ташкенте и Краснодаре

Сборная России под руководством Валерия Карпина готовится провести два важных товарищеских матча в рамках ноябрьских дней ФИФА:

  • Центральный матч в Ташкенте: 12 ноября российские футболисты выйдут на поле в Ташкенте против национальной сборной Узбекистана;

  • Матч против Венесуэлы: Вторая международная игра состоится 17 ноября на современной арене в Краснодаре против сборной Венесуэлы;

  • Линия атаки без Глушенкова: В этих матчах, которые пройдут без самого опасного нападающего РПЛ, Карпин будет вынужден перестраивать состав и давать шанс другим форвардам.

Данное решение Глушенкова, несомненно, приведет к важным тактическим изменениям перед испытанием сборной Узбекистана против серьезного соперника в Ташкенте.

Максим ГлушенковВалерий КарпинЗенитсборная России
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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