Теплый диалог в Анкаре: что посоветовал Президент узбекской молодежи в Турции?

·35·Узбекистан
Теплый диалог в Анкаре: что посоветовал Президент узбекской молодежи в Турции?

Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева, прибывшего в Турецкую Республику с рабочим визитом, соотечественники, обучающиеся и работающие в Анкаре, встретили с большим уважением и теплотой.

В перерыве между официальными мероприятиями глава нашего государства провел открытую и искреннюю беседу с соотечественниками за рубежом, ознакомившись с их образом жизни, успехами в высшем образовании, повседневными проблемами и планами на будущее.

Теплый диалог в Анкаре: что посоветовал Президент узбекской молодежи в Турции?

«Ни минуты не должно быть потрачено впустую»: важный призыв к молодежи

Глава государства, обращаясь к узбекской молодежи, находящейся за рубежом, особо подчеркнул, что ценить время и овладевать современными знаниями — это стратегическая задача:

  • Наука и современные профессии: Президент подчеркнул, что, где бы они ни находились, необходимо ценить каждую секунду, неустанно стремиться к получению знаний, освоению передовых навыков и изучению мирового опыта;

  • Вклад в процветание Родины: Было отмечено, что высококачественные знания и квалификация, полученные за рубежом, послужат прочным фундаментом для построения великого будущего Нового Узбекистана;

  • Продолжение наследия предков: В ходе беседы было напомнено, что в эпоху возрождения научного наследия наших великих ученых и мыслителей молодежь должна стать их достойными преемниками.

Теплый диалог в Анкаре: что посоветовал Президент узбекской молодежи в Турции?

«Мы создаем все условия для вашего возвращения»

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что соотечественники за рубежом всегда находятся в центре внимания и под опекой государства, и рассказал о мерах по их поддержке:

  • Постоянное внимание и тоска: «Я всегда скучаю по нашим соотечественникам и помню о них. Мы стараемся создать все условия в Узбекистане, чтобы вы могли хорошо жить, вернуться на Родину и внести достойный вклад в ее процветание», — отметил глава государства;

  • Гарантия жилья и рабочих мест: Расширяется масштаб возможностей для создания современной инфраструктуры для специалистов, вернувшихся на Родину, обеспечения их жильем, а также поиска достойной конкурентоспособной работы по своей специальности;

  • Вера в будущее: В завершение встречи Президент пожелал всем соотечественникам здоровья, больших успехов в учебе и трудовой деятельности.

Теплый диалог в Анкаре: что посоветовал Президент узбекской молодежи в Турции?

Эта теплая встреча еще больше укрепила связь наших соотечественников, проживающих за рубежом, с Родиной и усилила их чувство причастности к будущему своей страны.

Шавкат МирзиёевТурцияузбекско-турецкие отношениясоотечественники за рубежом
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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