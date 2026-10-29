Больше не нужно ехать на Южный вокзал: какие удобства создает станция «Чоштепа» для пассажиров?
В Ташкенте официально введена в эксплуатацию новая крупная транспортная развязка — станция «Чоштепа», создающая большие удобства для пассажиров при пользовании междугородним и городским общественным транспортом.
Данный проект позволяет значительно экономить время и средства населения за счет интеграции в одной точке пригородных электропоездов, линии наземного метро и городских автобусных маршрутов.
Преимущества нового хаба: больше никаких лишних поездок на Южный вокзал
Новый транспортный узел был реализован в рамках программы развития пассажирских перевозок на местных железнодорожных направлениях и предоставляет следующие возможности:
Прямая пересадка на электропоезд: Пассажиры, отправляющиеся в Бекабад, Хаваст, Сырдарью и Гулистан, больше не будут тратить время на поездку до Южного вокзала;
От метро до поезда — несколько шагов: Граждане, прибывшие из разных точек столицы на метро, могут быстро и легко пересесть на пригородные электропоезда прямо на станции;
Снижение пробок на центральных улицах: Тысячи пассажиров, прибывающих из-за пределов города, смогут пересаживаться на метро через транспортный хаб на окраине, не въезжая в центр, что разгрузит транспортный поток на улицах Ташкента.
С 15 ноября запускается новый автобусный маршрут
В рамках плана комплексного развития транспортной системы открываются и дополнительные маршруты:
Новый автобус №194: С 15 ноября текущего года в столице начнет курсировать новый автобусный маршрут №194;
Маршрут следования: Этот автобус будет отправляться от Южного вокзала и обслуживать пассажиров до махалли «Ниязбаш»;
Интеграция населенных пунктов: Этот шаг сделает доступ жителей пригородных махаллей к центральным транспортным сетям еще более удобным.
Открытие транспортного узла «Чоштепа» стало еще одним успешным шагом на пути превращения Ташкента в мультимодальный логистический центр, отвечающий современным урбанистическим требованиям.
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