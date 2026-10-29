Что произошло в школе №18 в Джамбае? Распространилось видео с избиением на уроке физики

В социальных сетях распространились видеокадры, на которых учитель во время урока поднимает руку на ученицу и избивает её, что вызвало резкое возмущение и дискуссии среди общественности. Ответственные ведомства оперативно отреагировали на появившиеся сообщения.

Данный неприятный инцидент, связанный с нарушением безопасности детей и норм педагогической этики в школьном классе, оказался в центре внимания профильных специалистов и правоохранительных органов.

Когда и где произошел инцидент?

Управление дошкольного и школьного образования Самаркандской области предоставило следующую официальную информацию по поводу распространившегося видео:

Территория и адрес: Инцидент произошел в общеобразовательной школе №18, расположенной в Джамбайском районе Самаркандской области;

Класс и время урока: Событие произошло 23 октября во время урока физики у учеников 8-«Г» класса;

Общественный резонанс: После того как видеозапись применения силы в классе попала в сеть, вопрос психологического и физического давления на учащихся в школах вновь стал актуальной темой.

Расследование и правовая оценка

В настоящее время по данному факту начато всестороннее расследование:

Работа рабочей группы: Специальная рабочая группа Управления дошкольного и школьного образования Самаркандской области выехала непосредственно в школу для проведения бесед с участниками инцидента, руководством школы и свидетелями;

Вмешательство правоохранительных органов: По данному факту правоохранительными органами также проводятся следственные действия;

Дополнительная информация: В управлении сообщили, что общественности будет предоставлена подробная информация о результатах проверки, а также о правовых и дисциплинарных мерах, принятых в отношении действий учителя.

Подчеркивается, что к любым случаям применения физической или психологической силы в отношении детей в образовательных учреждениях необходимо проявлять нулевую терпимость.