Единый билет на самолет, поезд и автобус: запускается суперплатформа «Bir yo‘l»

·41·Узбекистан
Единый билет на самолет, поезд и автобус: запускается суперплатформа «Bir yo‘l»

Фото: пресс-служба АО «Узбекистон темир йуллари»

В Узбекистане в транспортной сфере произойдет масштабная цифровая революция, которая кардинально упростит поездки и путешествия. Согласно проекту нового постановления, разработанному Министерством транспорта, планируется запуск национальной цифровой платформы «Bir yo‘l» («Один путь»), объединяющей все основные виды транспорта в стране — железнодорожный, авиационный, междугородние автобусы и городской общественный транспорт в единую систему.

Этот инновационный проект выведет процесс поездок с пересадками на принципиально новый уровень, позволяя пассажирам добираться до пункта назначения по единому заказу и с помощью разовой оплаты.

Что даст пассажирам система «Bir yo‘l»?

Новая единая платформа включает в себя следующие важные удобства:

  • Вся информация в одном месте: Пассажиры через мобильное приложение или веб-сайт смогут в режиме реального времени отслеживать точное расписание, маршруты, стоимость билетов и наличие свободных мест на поезда, самолеты, междугородние автобусы и городской общественный транспорт;

  • Поездка по всему маршруту с одним билетом: Для поездок с использованием нескольких видов транспорта больше не потребуется посещать отдельные кассы или искать билеты в разных приложениях — все решается через единую оплату;

  • Срок запуска: Внедрение платформы на полную мощность по всей республике запланировано с 1 января 2028 года.

Искусственный интеллект и испытания на маршруте Ташкент—Ургенч—Хива

Определены следующие детали относительно важных технологических аспектов системы и первого тестового маршрута:

  • Первый тестовый маршрут: В целях тестирования проекта с 1 июля 2027 года на туристическом направлении «Аэропорт Ташкент — Аэропорт Ургенч — Железнодорожный вокзал Хивы» будет внедрена система единого билета;

  • Координация расписаний с помощью искусственного интеллекта: Время прибытия и отправления поездов, самолетов и автобусов будет синхронизироваться с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. При этом расписание автобусов будет автоматически подстраиваться под время прибытия самолета или поезда на вокзал для встречи пассажиров;

  • Общественное обсуждение: В настоящее время проект данного постановления размещен на портале обсуждения проектов нормативно-правовых актов, процесс обсуждения продлится до 11 ноября.

Реализация платформы «Bir yo‘l» не только адаптирует внутреннюю транспортную логистику нашей страны к современным международным требованиям, но и значительно упростит путешествия по Узбекистану для местных и иностранных туристов.

Bir yo‘lМинистерство транспортаУзбекистон темир йулларицифровая логистика
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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